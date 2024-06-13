歐盟委員會公布關於對華電動汽車反補貼調查的初步裁決，計劃對從中國進口的電動車徵收高達38.1%臨時反補貼稅。《新華社》發表評論，批評歐盟算錯了帳，是以維護公平競爭為名，行破壞公平競爭之實。
文章指，歐盟步美國後塵祭出「關稅大棒」，堅持採取保護主義行動，不僅損害了中國電動車產業合法權益，也將擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈。
文章表示，歐盟對中國電動車加稅，使全球自由貿易再次遭遇打擊，這是歐盟算不清「規則秩序帳」。而歐盟想靠稅收政策營造舒適區，這是歐盟算錯了「經濟發展帳」。
文中指出，多家歐洲車企高層都認為，提高關稅對於歐洲汽車巨頭應對來自中國車企的競爭於事無補，中國電動車產業異軍突起的關鍵不是封閉排他，而是開放合作。此外，歐盟對中國電動車加稅，其實是以犧牲歐盟消費者的利益為代價。中國品牌電動車在歐盟熱銷，靠的是有競爭力的價格、優質的性能和完善的服務。如今歐盟揮舞關稅大棒，使歐盟消費者的購車成本大幅增加。
除了「消費帳」，歐盟也應計算「環境帳」。文章表示，歐盟一再呼籲全球早日達成碳達峰和碳中和。中國電動車產業不僅協助中國兌現自身減排承諾，出口到歐盟的電動車也為歐盟削減碳排放扮演重要角色。不過，如今歐盟一邊高舉綠色發展大旗，一邊揮舞保護主義大棒，如此「雙標」只會有損其全球信譽，破壞國際社會應對氣候變遷合作，阻礙全球綠色轉型。
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