報道指，一名前SpaceX女員工多年前擔任實習生時，因主動接近馬斯克而獲得一次約會機會，期間二人接吻並發生性關係。該名女員工曾一度晉身管理團隊，並獲馬斯克邀請到西西里島一個度假勝地，惟後來他們結束關係，該名女員工亦於2019年離開了SpaceX。

另外報道亦提到，SpaceX幾位女員工曾向身邊人士透露馬斯克對她們表現出了不同尋常的關注或曾追求她們。其中一名女空服員表示，2016年馬斯克曾向她裸露身體，並提出給她買一匹馬，以換取性行為。此外，一位於2013年離開SpaceX的女員工更聲稱，馬斯克曾要求她為他生孩子。

報道又提到，2014年一名女員工與馬斯克發生了持續一個月的性關係，但兩人最終關係破裂，她離開SpaceX時雙方通過短信和電子郵件相互指責。她亦簽署了一份協議，不得討論為馬斯克工作的事情。

馬斯克沒有回覆置評。SpaceX總裁兼首席營運官Gwynne Shotwell表示，《華爾街日報》的報道並不反映SpaceX的文化。「郵件中的不實之詞、錯誤描述和篡改歷史的說法完全是誤導性。」Shotwell指出，SpaceX會充分調查所有騷擾投訴並採取適當行動。

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