港元現報7.8087元升值7點子，曾貶值最多2點子，報7.8096元，亦曾升值最多17點子，報7.8077元，是5月28日7.8057元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.39點子至3.90607%，是5月31日後最高；1星期HIBOR升3.58點子至4%，是6月3日後最高；2星期HIBOR升2.16點子至4.15536%，是6月3日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.42點子至4.73405%，是5月31日後最高；6個月期HIBOR跌0.21點子至4.80881%，是5月20日後最低；12個月期HIBOR升0.7點子至4.98214%，是5月29日後最高。

美元指數現報104.778升值0.133點或0.13%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44523%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9354%，連續2日擴闊，利差是2024年6月06日後最闊，當日差距為-0.9401%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年6月05日，當日利差報-0.9696%。

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