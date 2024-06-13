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恒指半日升96點 科指跌穿50天線 晶泰科技半日升12%

聯儲局維持息口不變，點陣圖偏鷹，不過通脹降溫，市場估年內減息兩次，標指納指創新高，今早標期納期亦續升，亞股普遍上升，日股、A股逆市下跌，港股三大指數早段齊創一周最大升幅，其後升幅收窄，科指跌穿50天線。

恒指今早高開166點，高位升235點，低位升33點，高低波幅202點。上升股份比例為26.26%，下跌為22.49%，無升跌為51.23%。

恒指半日升96點或0.54%，報18034點，大市成交金額577億元；國指升31點或0.49%，報6390點。恒生科技指數收報3714點，升0.62%。

藍籌股成交金額263.41億元，佔大市成交45.65%；科指成份股成交金額125.41億元，佔大市成交21.73%；國指成份股成交金額227.64億元，佔大市成交39.45%。

24隻雙櫃台股，總成交0.41億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.04%，至82.85億元，佔大市成交14.34%。牛熊證成交金額39.87億元，減少24.75%；窩輪成交金額42.98億元，減少5.94%。

藍籌50隻升，28隻下跌，4隻無升跌。比亞迪（1211）升7.36%，收報236.2元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌2.51%，收報16.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報23.7元，升6.04%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報28.4元，跌2.57%。

恒指受制10天線(18257.43點)。科指跌穿50天線(3718.18點)。

北水南下合計淨流入26.59億元，較上日減少61.31%，連續第20日流入，累計流入972.92億元，對上一次連續20日淨流入是4月26日。

三大指數表現

恒指曾升最多1.31%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.5%。高見18173.53點，是6月11日18267.69點後最高。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月6日。

科指曾升最多1.74%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為2.06%。高見3755.36點，是6月11日3772.83點後最高。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月7日。

國指曾升最多1.29%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.5%。高見6441.29點，是6月11日6483.6點後最高。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月6日。

個股表現

中銀航空租賃（2588）：捷藍航空額外租賃兩架空巴。收報56.95元，升0.18%。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福（1929）收報9.49元，升0.32%。廸生創建（0113）創52周高，見5.2元，收報5.14元，無升跌。國際永勝集團（6663）收報0.26元，無升跌。

晶泰科技（2228）今上市，定價5.28元。收報5.93元，升12.31%。

匯控（0005）：發行15億新加坡元永久後償或有可轉換證券。收報67.65元，跌0.73%。

A8媒體（0800）主席出價0.36元私有化公司，較市價溢價1.63倍。創52周高，見0.335元，收報0.33元，升140.88%。

通天酒業（0389）獲前風險投資者要約收購一成股份。收報0.64元，升6.67%。

港科探索（1137）：電商5月份日均訂單降，日均總商品交易額按月增8.3%。收報1.7元，升0.59%。

紅星美凱龍（1528）家居第二大股東進行重整，對公司無重大影響。收報1.43元，無升跌。

出生率降，醫思醫療（2138）8025萬售婦產科醫療服務公司。收報1.45元，升1.4%。

澳門輕軌去年錄收入逾1300萬澳門元，去年陸續從港鐵（0066）接管工作。收報25.05元，升0.6%。

艾德韋宣集團（9919）宣布，協助A BATHING APE舉辦中國時裝秀。邱淑貞女兒沈月任模特兒、大劉女兒劉秀樺現身。收報1.15元，升0.88%。

雅天妮（0789）盈喜，料全年轉賺最多700萬元。收報0.445元，無升跌。

有線寬頻（1097）：HOY TV開發廣告及特約節目擴收入。收報0.03元，無升跌。

歐盟擬對中國電動車徵收最高38.1%關稅，最快7月實施。比亞迪（1211）、吉利分別徵收17.4%、20%。比亞迪收報236.2元，升7.36%。吉利（0175）收報9.14元，升2.7%。小鵬（9868）收報29.25元，跌0.85%。理想（2015）收報74.9元，升2.67%。蔚來（9866）收報34.8元，升1.31%。零跑（9863）收報27.2元，升3.23%。

知乎（2390）首季虧損收窄至1.65億人幣，總收入跌3%。收報8.32元，跌1.3%。

傳澳門政府要求賭場停供免費小食餐飲。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報5.9元，無升跌。美高梅中國（2282）收報13.52元，升0.15%。澳博（0880）收報2.7元，升0.37%。永利澳門（1128）收報6.93元，升0.29%。銀河娛樂（0027）收報38.7元，升1.57%。金沙中國（1928）收報17.92元，升1.01%。

晨訊科技（2000）5月主要業務收入跌36%。收報0.35元，升1.45%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報71.85元，升0.35%。

長久股份（6959）派特息每股0.43元，慶祝入選MSCI中國全股票小型股指數成份股。平上市高位89元，收報84.95元，跌0.82%。

高視醫療科技（2407）擬斥最多5000萬元回購。收報13.92元，跌0.14%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見2.83元，收報2.83元，升2.91%；企展控股（1808）創上市新高，見3.35元，收報3.29元，升5.45%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.88元，收報0.83元，升1.22%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見31.98元，收報31.98元，升3.29%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見372.9元，收報372.7元，升1.91%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1233元，收報1233元，升0.53%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.625元，收報8.61元，升1.95%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.89元，收報15.85元，升3.53%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見215.5元，收報214.8元，升1.85%；華夏納指（3086）創上市新高，見39.86元，收報39.86元，升2.05%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見15.96元，收報15.93元，升4.8%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見26元，收報25.96元，升4.51%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1058.25元，收報1058.25元，升0.05%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見47.74元，收報47.74元，升1.96%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見13.12元，收報12.58元，升4.31%；樂艙物流（2490）創上市新高，見25.3元，收報24.95元，升4.61%；一脈陽光（2522）創上市新高，見19.5元，收報17.6元，跌7.37%；宜搜科技（2550）創上市新高，見17.1元，收報16.26元，升4.1%；瑞聲（2018）創52周高，見31.75元，收報31.05元，升1.97%；成實外教育（1565）創52周高，見0.206元，收報0.206元，升4.04%；廸生創建（0113）創52周高，見5.2元，收報5.14元，無升跌；秦港股份（3369）創52周高，見1.9元，收報1.88元，升2.17%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見40.1元，收報39.35元，跌0.63%；華潤電力（0836）創52周高，見24.1元，收報23.65元，升2.16%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，長實集團（1113）低見29.7元，收報29.75元，跌0.5%；專業旅運（1235）低見0.108元，收報0.115元，跌8.73%；REF HOLDINGS（1631）低見0.26元，收報0.26元，跌11.86%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.07元，收報1.08元，跌4.42%；英恒科技（1760）低見1.44元，收報1.5元，升1.35%；植華集團（1842）低見0.075元，收報0.078元，無升跌；中國中免（1880）低見58.7元，收報58.7元，跌1.18%；微創腦科學（2172）低見7.51元，收報7.51元，跌2.97%；上海小南國（3666）低見0.022元，收報0.027元，升17.39%；慧居科技（2481）低見2.2元，收報2.23元，跌8.98%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.75元，跌1.32%；蒙牛（2319）低見13.14元，收報13.28元，跌0.6%；低見13.14元，收報13.28元，跌0.6%；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.025元，升4.17%；威華達控股（0622）低見0.121元，收報0.121元，跌3.97%；帝國科技集團（0776）低見2.93元，收報2.93元，跌1.01%；天能動力（0819）低見5.15元，收報5.23元，跌7.43%；奧思集團（1161）低見1元，收報1.01元，跌0.98%；美東汽車（1268）低見2.29元，收報2.33元，跌11.07%；慕容家居（1575）低見0.13元，收報0.13元，跌2.26%。

異動股

上升異動股，包括，Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.335元，收報0.33元，升140.88%；融科控股（2323）收報0.041元，升46.43%；富銀融資股份（8452）創52周高，見0.96元，收報0.6元，升34.83%；太和控股（0718）收報0.039元，升30%；香港資源控股（2882）收報0.69元，升23.21%；威揚酒業控股（8509）收報0.54元，升22.73%；金涌投資（1328）收報0.077元，升22.22%；龍皇集團（8493）收報0.23元，升19.79%；卓爾智聯（2098）創52周高，見0.475元，收報0.475元，升18.75%；FSM HOLDINGS（1721）創52周高，見0.6元，收報0.52元，升18.18%；上海小南國（3666）創上市新低，見0.022元，收報0.027元，升17.39%。

下跌異動股，包括，宏基資本（2288）收報0.132元，跌20.48%；南華金融（0619）收報0.315元，跌20.25%；佳華百貨控股（0602）收報0.036元，跌20%；百能國際能源（8132）收報0.062元，跌18.42%；百德國際（2668）收報0.495元，跌17.5%；西王置業（2088）收報0.052元，跌17.46%；中國萬桐園（6966）收報0.6元，跌16.67%；和嘉控股（0704）收報0.108元，跌15.63%；建業建榮（1556）收報0.25元，跌15.25%；百信國際（0574）收報0.048元，跌12.73%。

 

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