劉孟璣指出，聯儲局表明減息最終仍要視乎數據，若通脹未來數月頑固，減息周期會向後推遲。按美國通脹組成部分，商品通脹已經回落，但租金通脹較具黏性，劉孟璣指當地租金實際已經回落，但數據統計有滯後性，現時整體拉高通脹的組成部分不多，亦非爆炸性升幅，預期美國通脹續會回落。在當局最新預測，今明兩年通脹仍續下行，只要核心PCE朝2%目標方向回落，已能給予通脹放緩的信心

歐洲、加拿大央行近月啟動減息，劉孟璣認為對聯儲局減息路線影響不大，主要取決於本身經濟數據。

香港利率方面，劉孟璣指隔夜拆息現時維持在3.8厘至3.9厘的合理水平，料會持續至年中，屆時主要視乎美國是否開始減息，若然開始港息理應會跟隨下行，但不必會同步。

若美息只減一次，最優惠利率（P）今年是否有下調空間，他指美國減息下會有機會跟隨，但港息較美息低水，是否跟足美息下跌要看到時利率環境，港元拆息下跌的幅度，例如年中港元流動性偏緊，若港元拆息維持偏高水平，至美國減息時港息或不會跟足，而會收窄與美息的息差。目前P與HIBOR維持70點子至80點子，是在合理水平。

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