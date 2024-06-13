美國運通宣佈，與金融科技初創公司KPay Merchant Service Limited （KPay）建立收單機構伙伴關係，攜手開拓本地中小型商戶市場，並進一步拓展美國運通在本港的商戶網絡。
是次合作令本地消費者及訪港旅客使用美國運 通卡在商戶消費更見便利；而商戶亦能透過KPay 的全方位電子支付方案提升競爭力，開拓全新商機。
美國運通與 KPay 的合作，將令美國運通卡會員可以在更多本港的商戶消費。自2017年起，全球接受美國運通卡的商戶點總數已達到8,900萬，增加超過兩倍；其中，該公司於2023年間在本港增加了10,000個接受美國運通卡的商戶點
美國運通副總裁兼環球商戶及網絡服務部大中華區總經理梁志光表示，非常高興KPay加入美國運通的收單伙伴行列，為更多本地商戶提供來自香港和全球的高質美國運通卡客戶，方便運通卡會員於更多本地商店消費。
KPay 聯合創辦人及首席執行官陳德群則表示，與美國運通的合作，突顯了KPay致力與本地商戶加強聯繫，以及透過簡單智能的科技充分發揮各商戶及企業潛力的決心。
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