Cann指出，事實上在經濟增長和勞動力市場狀況仍然穩健的情況下，美聯儲似乎保持耐性，等待通脹回落有持續進展的跡象，這並不代表可排除今年9月減息的可能性，惟需要看到持續疲弱的通脹數據，理事會才會朝這個方向作出改變，而當中似乎沒有太多轉彎的空間，當然增長或勞動力市場指標急劇惡化，也可以產生同樣的轉變，儘管該公司認為經濟活動將繼續放緩，但現時幾乎看不到經濟出現大幅度的減弱跡象，而由於美國大選臨近，今年11月也不太可能是減息時間的選項，考慮到這些因素，該公司目前預期美聯儲可能會待至今年12月才減息。

Cann提醒，在消費物價指數報告發布後，市場預計今年美國將減息整整50點子，而在美聯儲展示更鷹派立場後，市場預測對此只出現輕微改變，中位數為減息45點子，在美聯儲以數據為主導，並繼續保持開放選項的背景下，未來幾個月利率預期可能會繼續波動。

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