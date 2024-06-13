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恒指收市升174點 科指升1.3% 成交、北水、波幅逾一周低 晶泰上市升9%

聯儲局維持息口不變，點陣圖偏鷹，不過通脹降溫，市場估年內減息兩次，標指納指隔晚創新高，今早標期納期亦續升，午後環球市場變動不大，亞股普遍延續上升，日股、A股續逆市下跌，港股三大指數早段齊創一周最大升幅，其後升幅收窄，科指曾跌穿50天線。雖然聯儲局已議息，不過，美國今晚仍有PPI數據公布，港股收市價回升至接近其開市價之餘，成交、北水、大市波幅均見至少一周低，顯示市場觀望審慎態度。

恒指今早高開166點，高位升235點，低位升33點，高低波幅202點，是5月20日後收市新低，當日報131.56點。。上升股份比例為33.46%，下跌為28.19%，無升跌為38.34%。

恒指收市升174點或0.97%，報18112點，大市成交金額1073億元，較上日減少6.77%，是5月28日後收市新低，當日報977.63億。國指升62點或0.98%，報6421點。恒生科技指數收報3739點，升1.3%。

藍籌股成交金額539.69億元，佔大市成交50.29%；科指成份股成交金額267.68億元，佔大市成交24.94%；國指成份股成交金額463.63億元，佔大市成交43.2%。

24隻雙櫃台股，總成交0.59億元人民幣，相當於約0.63億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.29%，至93.46億元，佔大市成交8.7%。牛熊證成交金額46.08億元，減少13.02%；窩輪成交金額47.37億元，增加3.66%。

藍籌59隻升，20隻下跌，3隻無升跌。比亞迪（1211）升5.82%，收報232.8元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌2.32%，收報11.78元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報14.48元，升5.85%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報28.5元，跌2.23%。

恒指續低於10天線(18265.25點)。科指受制10天線(3763.04點)，曾跌穿50天線(3718.68點)。

北水南下合計淨流入39.98億元，較上日減少41.82%，是6月7日後收市新低，當日報36.07億。北水連續第20日流入，累計流入986.31億元，對上一次連續20日淨流入是4月26日。

息口敏感股表現

本地地產股普遍向上。新世界發展（0017）收報7.88元，升1.29%；新鴻基地產（0016）收報72.05元，升0.63%；長實集團（1113）創上市新低，見29.6元，收報29.65元，跌0.84%；恒地（0012）收報21.9元，升0.23%；信和置業（0083）收報8.24元，升0.86%；嘉華國際（0173）收報1.8元，升1.69%。

銀行股

中銀香港（2388）收報24.45元，升0.62%；恒生銀行（0011）收報106.9元，升0.85%；匯控（0005）收報67.9元，跌0.37%。渣打集團（2888）收報73.8元，升0.54%；東亞銀行（0023）收報9.77元，跌0.61%。

ATM

阿里巴巴（9988）收報74.5元，升0.47%；騰訊（0700）收報379.8元，升2.43%；美團（3690）收報116.7元，升3.64%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.31%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.5%。高見18173.53點，是6月11日18267.69點後最高。收市報18112.63點，是6月11日後收市新高，當日報18176.34點。

科指曾升最多1.74%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為2.06%。高見3755.36點，是6月11日3772.83點後最高。收市報3739.14點，是6月11日後收市新高，當日報3755.42點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月7日。

國指曾升最多1.29%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.5%。高見6441.29點，是6月11日6483.6點後最高。收市報6421.81點，是6月11日後收市新高，當日報6452.06點。

個股表現

中銀航空租賃（2588）：捷藍航空額外租賃兩架空巴。收報57.15元，升0.53%。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福（1929）收報9.46元，無升跌。廸生創建（0113）創52周高，見5.2元，收報5.19元，升0.97%。國際永勝集團（6663）收報0.26元，無升跌。

晶泰科技（2228）今上市，定價5.28元。收報5.8元，升9.85%。

匯控（0005）：發行15億新加坡元永久後償或有可轉換證券。收報67.9元，跌0.37%。

A8媒體（0800）主席出價0.36元私有化公司，較市價溢價1.63倍。創52周高，見0.335元，收報0.33元，升140.88%。

通天酒業（0389）獲前風險投資者要約收購一成股份。收報0.64元，升6.67%。

港科探索（1137）：電商5月份日均訂單降，日均總商品交易額按月增8.3%。收報1.73元，升2.37%。

紅星美凱龍（1528）家居第二大股東進行重整，對公司無重大影響。收報1.44元，升0.7%。

出生率降，醫思醫療（2138）8025萬售婦產科醫療服務公司。收報1.43元，無升跌。

澳門輕軌去年錄收入逾1300萬澳門元，去年陸續從港鐵（0066）接管工作。收報25.05元，升0.6%。

艾德韋宣集團（9919）宣布，協助A BATHING APE舉辦中國時裝秀。邱淑貞女兒沈月任模特兒、大劉女兒劉秀樺現身。收報1.14元，無升跌。

雅天妮（0789）盈喜，料全年轉賺最多700萬元。收報0.45元，升1.12%。

有線寬頻（1097）：HOY TV開發廣告及特約節目擴收入。收報0.03元，無升跌。

歐盟擬對中國電動車徵收最高38.1%關稅，最快7月實施。比亞迪（1211）、吉利分別徵收17.4%、20%。比亞迪收報232.8元，升5.82%。吉利（0175）收報9.05元，升1.69%。

其他電車股方面，小鵬（9868）收報29.05元，跌1.53%。理想（2015）收報74.4元，升1.99%。蔚來（9866）收報34.8元，升1.31%。零跑（9863）收報27.05元，升2.66%。

知乎（2390）首季虧損收窄至1.65億人幣，總收入跌3%。創上市新低，見8.15元，收報8.22元，跌2.49%。

傳澳門政府要求賭場停供免費小食餐飲。濠賭股全升，新濠國際發展（0200）收報5.96元，升1.02%。美高梅中國（2282）收報13.56元，升0.44%。澳博（0880）收報2.73元，升1.49%。永利澳門（1128）收報6.95元，升0.58%

銀河娛樂（0027）收報38.95元，升2.23%。金沙中國（1928）收報17.98元，升1.35%。

晨訊科技（2000）5月主要業務收入跌36%。收報0.345元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報72.05元，升0.63%。

長久股份（6959）派特息每股0.43元，慶祝入選MSCI中國全股票小型股指數成份股。平上市高位89元，收報83元，跌3.09%。

高視醫療科技（2407）擬斥最多5000萬元回購。收報13.96元，升0.14%。

破頂股表現

破頂股包括，ＧＢＡ集團（0261）創上市新高，見0.38元，收報0.365元，升5.8%；匯聚科技（1729）創上市新高，見2.93元，收報2.93元，升6.55%；企展控股（1808）創上市新高，見3.35元，收報3.34元，升7.05%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.88元，收報0.83元，升1.22%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見32.04元，收報32.04元，升3.49%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見373.3元，收報373.3元，升2.08%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見82.38元，收報82.38元，升2.11%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1238.5元，收報1238.5元，升0.98%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.1元，收報8.1元，升1.89%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.635元，收報8.635元，升2.25%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見509元，收報509元，升1.8%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1118.5元，收報1118.5元，升0.03%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.9元，收報15.9元，升3.85%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見215.5元，收報215.1元，升1.99%；華夏納指（3086）創上市新高，見39.92元，收報39.88元，升2.1%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見882.5元，收報882.5元，升0.05%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見15.96元，收報15.88元，升4.47%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見26.08元，收報26.08元，升4.99%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1058.4元，收報1057.85元，升0.01%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見15.82元，收報15.82元，升1.74%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見556.75元，收報556.75元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.095元，收報5.095元，升2.02%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.094元，收報4.094元，升3.65%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見47.74元，收報47.74元，升1.96%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見13.12元，收報12.64元，升4.81%；瑞聲（2018）創52周高，見31.75元，收報30.85元，升1.31%；成實外教育（1565）創52周高，見0.211元，收報0.211元，升6.57%；廸生創建（0113）創52周高，見5.2元，收報5.19元，升0.97%；秦港股份（3369）創52周高，見1.9元，收報1.89元，升2.72%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見40.1元，收報39.6元，無升跌；華潤電力（0836）創52周高，見24.1元，收報24元，升3.67%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，長實集團（1113）低見29.6元，收報29.65元，跌0.84%；專業旅運（1235）低見0.108元，收報0.114元，跌9.52%；中國聖牧 （1432）低見0.176元，收報0.179元，跌4.79%；中國聖牧（1432）低見0.176元，收報0.179元，跌4.79%；中建富通（0138）低見0.102元，收報0.102元，跌7.27%；REF HOLDINGS（1631）低見0.23元，收報0.241元，跌18.31%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.07元，收報1.1元，跌2.65%；齊屹科技（1739）低見0.244元，收報0.26元，無升跌；英恒科技（1760）低見1.44元，收報1.55元，升4.73%；植華集團（1842）低見0.075元，收報0.076元，跌2.56%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.77元，升1.32%；蒙牛（2319）低見13.06元，收報13.28元，跌0.6%；國際家居零售（1373）低見1.27元，收報1.28元，跌1.54%；低見13.06元，收報13.28元，跌0.6%；江山控股（0295）低見0.017元，收報0.019元，跌5%；恒隆集團（0010）低見8.6元，收報8.63元，跌0.23%；萬邦投資（0158）低見68元，收報68元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.97元，收報0.98元，跌1.01%；博富臨置業（0225）低見5.2元，收報5.2元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.335元，收報0.33元，升140.88%；富銀融資股份（8452）創52周高，見0.96元，收報0.63元，升41.57%；中國智能健康（0348）收報0.066元，升40.43%；香港資源控股（2882）收報0.76元，升35.71%；廣駿集團控股（8516）收報0.131元，升33.67%；新焦點（0360）收報0.123元，升29.47%；豐展控股（1826）收報0.07元，升25%；中國上城（2330）收報0.25元，升23.15%；開達集團（0180）收報0.33元，升22.22%；融科控股（2323）收報0.034元，升21.43%；喆麗控股（2209）創52周高，見3.79元，收報3.75元，升21.36%。

下跌異動股，包括，中國萬桐園（6966）收報0.56元，跌22.22%；南華金融（0619）收報0.315元，跌20.25%；佳華百貨控股（0602）收報0.036元，跌20%；百德國際（2668）收報0.49元，跌18.33%；REF HOLDINGS（1631）創上市新低，見0.23元，收報0.241元，跌18.31%；宏基資本（2288）收報0.136元，跌18.07%；圓美光電（8311）收報0.043元，跌17.31%；B & D STRATEGIC（1780）收報1.45元，跌16.67%；建業建榮（1556）收報0.246元，跌16.61%；OSL集團（0863）收報4.57元，跌16.3%；美東汽車（1268）見52周低2.13元，收報2.2元，跌16.03%。

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