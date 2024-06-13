港交所（0388）宣布，與深圳證券交易所（深交所）旗下公司簽訂合作協議，建設香港交易所綜合基金平台，包括金融數據交換。
該平台為香港綜合基金平台通信網絡樞紐的基礎，將為綜合基金平台用戶提供高效的通訊服務，支持綜合基金平台中的認購、贖回和通知等關鍵流程。
香港交易所市場聯席主管蘇盈盈表示，很高興與深圳證券交易所達成技術合作，共同支持綜合基金平台的搭建，這不僅能推動香港基金生態圈的持續發展，也將進一步鞏固香港作為全球財富管理中心的地位，並為加強未來香港內地之間的互聯互通業務奠定堅實基礎。
開發中的綜合基金平台是香港交易所準備打造的一個覆蓋香港整個基金分銷網絡和基金生態系統的平台，旨在降低行業准入門檻，使市場參與者能夠更便捷地向客戶分銷基金產品。綜合基金平台將有助於拓寬香港基金分銷網絡、提高市場效率並降低交易成本。
港交所將適時公布更多有關該平台開發進展的細節。
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