安永今發布《中國內地和香港IPO市場》報告，為四大會計行之中，首個會計行率先舉行今年上半年全球IPO市場回顧，安永續維持其港全年IPO集資額500億元的預測，均較其餘三大會計行畢馬威、德勤及羅兵咸永道去年底時預測的1000億元為低。蔡偉榮續料，本港IPO市場於下半年會轉好，但其「起色有限」。

安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯表示，本港今年上半年IPO集資額及新股上市數量分別為121億元及28家，分別按年跌32%及3%。

據安永提供資料所示，今年集資金額121億元，為2003年以來的低位，但當年的集資額有待確實。而港交所（0388）於全球交易所IPO集資額的排名，由去年上半年的第六位，集資23億美元，跌至今年同期16億美元、排第十位。按新股上市數量計，港今年上半年則以28家於全球排名第四，較去年同期29家的第九位為高。

賴耘峯續指，港IPO市場「縮量發行」（即新股發行股數佔總股本數量較低）問題持續，發行的新股股數佔總股本比例一成或以下的IPO總數比例，由去年上半年的31%升至今年同期的48%。

安永指出，港IPO平均集資額僅達4.31億元，為至少十年來的低位。而港今年上半年最大新股IPO集資為茶百道（2555），籌25.86億元。賴耘峯續指，於高息環境下影響全球資金流動，再加上美聯儲亦未減息，全球大額的IPO個案均有減少，港公司估值亦有所下降，料港「細價」IPO的情况會持續。

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