moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

安永續料港今年IPO集資500億元 蔡偉榮：預測或「仲高咗啲」

會計行安永維持今年港公開招股（IPO）集資額預測為500億元，全年新股上市數量介乎40至60家，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，是次預測對比起去年底預測或會「仲高咗啲」，因港今年上半年IPO市場表現較原先預測時為差，形容其為極大挑戰，但對香港仍有很大信心，認為港今年全年於IPO集資額及新股上市數量，能於全球排名頭五。

安永今發布《中國內地和香港IPO市場》報告，為四大會計行之中，首個會計行率先舉行今年上半年全球IPO市場回顧，安永續維持其港全年IPO集資額500億元的預測，均較其餘三大會計行畢馬威、德勤及羅兵咸永道去年底時預測的1000億元為低。蔡偉榮續料，本港IPO市場於下半年會轉好，但其「起色有限」。

安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯表示，本港今年上半年IPO集資額及新股上市數量分別為121億元及28家，分別按年跌32%及3%。

據安永提供資料所示，今年集資金額121億元，為2003年以來的低位，但當年的集資額有待確實。而港交所（0388）於全球交易所IPO集資額的排名，由去年上半年的第六位，集資23億美元，跌至今年同期16億美元、排第十位。按新股上市數量計，港今年上半年則以28家於全球排名第四，較去年同期29家的第九位為高。

賴耘峯續指，港IPO市場「縮量發行」（即新股發行股數佔總股本數量較低）問題持續，發行的新股股數佔總股本比例一成或以下的IPO總數比例，由去年上半年的31%升至今年同期的48%。

安永指出，港IPO平均集資額僅達4.31億元，為至少十年來的低位。而港今年上半年最大新股IPO集資為茶百道（2555），籌25.86億元。賴耘峯續指，於高息環境下影響全球資金流動，再加上美聯儲亦未減息，全球大額的IPO個案均有減少，港公司估值亦有所下降，料港「細價」IPO的情况會持續。

其他報道

港交所伙深交所建金融數據交換平台

港航：下月20日來往福岡航班增至每周13班

中銀香港：「理財TrendyToo」年輕客戶開戶數目升逾五成

全日沽空金額減少8% 騰訊沽空增74%

周大福去年多賺兩成至65億 末期息0.3元

恒指收市升174點 科指升1.3% 成交、北水、波幅逾一周低 晶泰上市升9%

ZA Bank 伙吉野家推出總值 200 萬元獎賞

魚米家全線結業 最後分店經營至6月23日

何猷君旗下 星競威武申請美國IPO 

恒生銀行最優惠年利率維持於5.875厘

性別差距報告：完全實現男女平等需要134年

安本：美聯儲寬鬆政策門檻較市場預期高 或待至12月方減息

渣打：維持最優惠貸款利率於6.125厘

美國運通：與KPay建立收單機構伙伴關係 拓本地中小型商戶市場

【有片：埋身擊】紐約期油本周反彈 惟未改下跌趨勢

半日沽空金額減6% 騰訊沽空增1倍

渣打：美國今年9月只減息一次 港P是否下降視乎拆息走勢

OpenAI 料今年收入達34億美元

恒指半日升96點 科指跌穿50天線 晶泰科技半日升12%

匯豐維持最優惠利率5.875厘不變

PAG新亞洲私​​募基金據報集資未達目標一半

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.3%

外媒曝馬斯克與SpaceX多名女員工有染 「寵幸」實習生 要求女員工為其生子