文章日期：2024年6月13日 18:03
深圳市委書記孟凡利今日與特斯拉公司全球副總裁陶琳一行會談。孟凡利表示，深圳正大力推進新型工業化，加快培育和發展新質生產力，建設具有深圳特點和深圳優勢的現代化產業體系。希望與特斯拉進一步加強交流溝通，積極探討深化雙方在相關領域務實合作，實現互利共贏、共同發展。
陶琳指出，特斯拉在深圳發展勢頭良好，將進一步深化交流加強合作，助力深圳高質量發展。
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