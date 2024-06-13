深圳市委書記孟凡利今日與特斯拉公司全球副總裁陶琳一行會談。孟凡利表示，深圳正大力推進新型工業化，加快培育和發展新質生產力，建設具有深圳特點和深圳優勢的現代化產業體系。希望與特斯拉進一步加強交流溝通，積極探討深化雙方在相關領域務實合作，實現互利共贏、共同發展。