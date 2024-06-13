moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

深圳市委書記與特斯拉全球副總裁陶琳會談

深圳市委書記孟凡利今日與特斯拉公司全球副總裁陶琳一行會談。孟凡利表示，深圳正大力推進新型工業化，加快培育和發展新質生產力，建設具有深圳特點和深圳優勢的現代化產業體系。希望與特斯拉進一步加強交流溝通，積極探討深化雙方在相關領域務實合作，實現互利共贏、共同發展。