會財局今公布《香港審計質素與氣候綜合審計圓桌討論》報告，報告討論企業因節省審計費用而更換核數師，以及核數師於匯報期末倉促變動的現象。報告強調，任何以投機方式更換核數師都應該受到審查，因為這個現象可能意味著企業優先考慮削減成本，而捨棄了審計質素，購買審計意見（opinion shopping），或試圖避免應付未解決的審計問題。
報告總結該局與投資者、審計委員會成員和上市公司核數師圍繞，香港上市公司的審計質素、審計費用停滯不前，以及以投機方式更換核數師的討論，及其對審計質素帶來的挑戰。
報告提到，港上市公司審計費用在過去十年來停滯不前，未能追上通脹的步伐歸因於會計行之間激烈的價格戰，審計費用長期停滯可能迫使會計師事務所收緊人力資源，減少在挽留員工、科技及培訓方面的投資，或導致事務所依賴非審計服務的收入，繼而損害核數師的獨立性。
報告續指，有公司不僅將審計質素等同於核數師提供的服務質素，甚至在委任核數師時將服務質素置於審計質素之上。報告續指，會計行的正確「高層定調」，是建立注重質素的心態及促進高質素審計的先決條件，未在核數師參與者中引起深刻共鳴，需要持續強調。
會財局行政總裁賴翠碧表示，由會計師事務所管理層設立正確的「高層定調」，是孕育著重品質文化的先決條件。而核數師、審計委員會成員及投資者必須共同努力，提高市場對高質素審計重要性的認知，並提升整體審計質素。
其他報道
安永續料港今年IPO集資500億元 蔡偉榮：預測或「仲高咗啲」
中銀香港：「理財TrendyToo」年輕客戶開戶數目升逾五成
恒指收市升174點 科指升1.3% 成交、北水、波幅逾一周低 晶泰上市升9%
美國運通：與KPay建立收單機構伙伴關係 拓本地中小型商戶市場