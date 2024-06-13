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會財局：企業以投機方式換核數師 或意味著棄審計質素

會財局今公布《香港審計質素與氣候綜合審計圓桌討論》報告，報告討論企業因節省審計費用而更換核數師，以及核數師於匯報期末倉促變動的現象。報告強調，任何以投機方式更換核數師都應該受到審查，因為這個現象可能意味著企業優先考慮削減成本，而捨棄了審計質素，購買審計意見（opinion shopping），或試圖避免應付未解決的審計問題。

報告總結該局與投資者、審計委員會成員和上市公司核數師圍繞，香港上市公司的審計質素、審計費用停滯不前，以及以投機方式更換核數師的討論，及其對審計質素帶來的挑戰。

報告提到，港上市公司審計費用在過去十年來停滯不前，未能追上通脹的步伐歸因於會計行之間激烈的價格戰，審計費用長期停滯可能迫使會計師事務所收緊人力資源，減少在挽留員工、科技及培訓方面的投資，或導致事務所依賴非審計服務的收入，繼而損害核數師的獨立性。

報告續指，有公司不僅將審計質素等同於核數師提供的服務質素，甚至在委任核數師時將服務質素置於審計質素之上。報告續指，會計行的正確「高層定調」，是建立注重質素的心態及促進高質素審計的先決條件，未在核數師參與者中引起深刻共鳴，需要持續強調。

會財局行政總裁賴翠碧表示，由會計師事務所管理層設立正確的「高層定調」，是孕育著重品質文化的先決條件。而核數師、審計委員會成員及投資者必須共同努力，提高市場對高質素審計重要性的認知，並提升整體審計質素。

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