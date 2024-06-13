他認為，美聯儲想向市場發出信號，不要指望很快會有任何減息，美聯儲預測今年年底會有一次減息，這導致美元匯價走勢轉弱及債券市場反彈。不過他指出，該行認為今年下半年將會有一至兩次減息。

對於中國方面，他表示中國人民銀行（PBOC）在試圖通過降低房貸利率來提振消費者信心，因為中國的貨幣條件正在放寬，而中性利率在中期仍有進一步降低的空間，以刺激經濟增長。同時下半年會獲得更多貨幣刺激，影響房貸利率，刺激內房需求。

債券市場方面，他表示中國政府債券相對於兩年前已經沒那麼吸引，反而新興市場的政府債券的收益率較高。

他補充，另類能源、太陽能和風能和電動車領域的競爭激烈，中國市場不足以支撐許多競爭對手。不過仍有其他國家喜歡中國的電動車，比如巴西和非洲國家。

其他報道

雲工場科技暗盤曾潛水近一成 收報4.6元平上市價

中國第二大順風車平台嘀嗒出行通過上市聆訊 傳擬集資3.9億

會財局：企業以投機方式換核數師 或意味著棄審計質素

【羅仕揚專欄】金融業的政治正確

老鋪黃金通過上市聆訊 去年賺4.2億人幣

晶泰科技首掛 收升近一成

深圳市委書記與特斯拉全球副總裁陶琳會談

融創第二次強制可轉換債尚餘本金總額7.17億美元

安永續料港今年IPO集資500億元 蔡偉榮：預測或「仲高咗啲」

港交所伙深交所建金融數據交換平台

港航：下月20日來往福岡航班增至每周13班

中銀香港：「理財TrendyToo」年輕客戶開戶數目升逾五成

全日沽空金額減少8% 騰訊沽空增74%

周大福去年多賺兩成至65億 末期息0.3元

恒指收市升174點 科指升1.3% 成交、北水、波幅逾一周低 晶泰上市升9%

ZA Bank 伙吉野家推出總值 200 萬元獎賞

魚米家全線結業 最後分店經營至6月23日

何猷君旗下 星競威武申請美國IPO

恒生銀行最優惠年利率維持於5.875厘

性別差距報告：完全實現男女平等需要134年

安本：美聯儲寬鬆政策門檻較市場預期高 或待至12月方減息

渣打：維持最優惠貸款利率於6.125厘

美國運通：與KPay建立收單機構伙伴關係 拓本地中小型商戶市場

【有片：埋身擊】紐約期油本周反彈 惟未改下跌趨勢