景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，最新點陣圖延後了減息周期，但接下來的兩年半里仍有9次降息。而美聯儲將2024年底的個人消費支出物價指數（PCE）預期從2.6%上調至2.8%，而近期消費者物價指數（CPI）好過預期，因此他形容美聯儲取態保守。
他認為，美聯儲想向市場發出信號，不要指望很快會有任何減息，美聯儲預測今年年底會有一次減息，這導致美元匯價走勢轉弱及債券市場反彈。不過他指出，該行認為今年下半年將會有一至兩次減息。
對於中國方面，他表示中國人民銀行（PBOC）在試圖通過降低房貸利率來提振消費者信心，因為中國的貨幣條件正在放寬，而中性利率在中期仍有進一步降低的空間，以刺激經濟增長。同時下半年會獲得更多貨幣刺激，影響房貸利率，刺激內房需求。
債券市場方面，他表示中國政府債券相對於兩年前已經沒那麼吸引，反而新興市場的政府債券的收益率較高。
他補充，另類能源、太陽能和風能和電動車領域的競爭激烈，中國市場不足以支撐許多競爭對手。不過仍有其他國家喜歡中國的電動車，比如巴西和非洲國家。
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