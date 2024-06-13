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安永：內地A股IPO審批從嚴 滬深交易所全球集資額排名跌

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，受內地監管機構於A股公開招股（IPO）審批從嚴，減慢審核速度，再加上強美元下資金流向西方影響，滬、深交所於全球交易所集資額排名，以及內地整體A股集資額和新股上市數量均見下跌。

會計行安永今發布《中國內地和香港IPO市場》報告，滬、深交所於全球交易所集資額排名，由去年上半年分別的第一、二位，集資163億美元和123億美元。跌至今年的第六位和第九位，集資27億美元和17億美元。整體A股集資額和新股上市數量，分別為329億元人民幣和44家，分別按年跌84%及75%。

報告亦提到，內地A股IPO申上市的企業數量，截至本月10日的有約526家，而526家企業當中，有373家企業已中止其上市申請，蔡偉榮表示內地A股IPO於調整期當中，以及其上市門檻亦有所提高。

而紐約交易所及納斯達克交易所於全交易所集資額排名，分別由去年上半年的第三位及第五位，集資73億美元和29億美元。升至今年同期的第一位和第二位，分別集資108億美元和71億美元。

安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝表示，美國今年上半年IPO集資額及新股上市數量，分別為22.35億美元和24家，按年升逾2.74倍和26%。

事實上，繼中證監去年8月宣布「階段性收緊IPO節奏」後，內地IPO集資額持續低迷，滬、深交易所於上月中時隔3個月後，才重新召開上市審核委員會審議，審核IPO上市。

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