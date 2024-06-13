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周大福去年新增店舖數量未達標 今年罕有不設開店KPI

近年銳意發展內地市場的珠寶首飾股周大福（1929），在2023/24財年三番四次調低開店目標後，最終仍然未達調整後目標開300至400間分店，全年僅在內地淨開店143間。周大福董事總經理黃紹基罕有指2024/25財年將「今年不設開店KPI（關鍵績效指標），要優質經營，核心經營利潤(COP)交待到」，加上公司已有逾7600多間門店，內地佔7403間，表明「店舖一定會有加有減，但唔會畀同事有壓力一定要開幾多店，反而要開好店、靚店、有前途的店」。

不過，事件上周大福原計劃在2023/24財年開店達600至800間，其後在中期已將目標縮減至300至400間分店，最後在本財年末僅淨開店143間。

黃紹基指出，周大福95週年「得到的智慧是市場是會有波動的」，市好行快點，市慢行慢點，要掌握節奏。而上財年（2022/23財年）公司已制定了五大策略，包括重塑品牌、提升營運效率等，公司「一路無停去檢討，認為業績已交待到」。現時公司全國網絡及布局均較完善，在一、二線城市更已是首屈一指，故未來開店會聚焦三、四線城市。而在困難時間下，認為在同行甚至要關店的情況下，公司將把握機會，趁機在好位置換店。

他又指，在內地門店中逾半是過去2至4年開設的，預期隨著這些店舖日趨成熟，中期內將有助於擴大營業額增長，提升營運效益，增強盈利能力。

至於今年適逢周大福95週年，公司卻無派特別息。執行董事兼首席財務官鄭炳熙指，派特別息要考慮多方因素，現時除了計劃在2025財年資本開支中預算會花10至12億元在品牌轉型及店舖翻新會投入10至12億元外，無預計有較大投放。但認為考慮市場波動較大及利率高企下，要作更穩健的財政管理，以公司最大利益行先，雖然不派特別息，但一般派息已兌現對市場承諾。

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