東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，位於海港城的顯卓理財中心是該行於尖沙咀區的新據點，讓本地及中國內地客戶能於舒適的環境中，與專業理財團隊會面。他指，該行的跨境業務於今年首季發展迅速，內地跨境客戶數目按年增長近五成，帶動相關客戶資產規模按年增加超過六成。他們將會繼續提升線上線下服務平台，協助大灣區客戶財富增值。

海港城顯卓理財中心設計呼應該行的煥新品牌形象，突顯其致力為客戶於人生不同階段提供適切的財富管理方案。該中心因應配合不同客戶的需要，設有多間會客室，讓個人以及家庭客戶於私隱度高的環境中與客戶經理會面，享用全面的財富管理及跨境理財服務。此外，中心特設多用途綠化空間，可用作舉辦活動及講座，讓客戶與理財團隊增加交流和聯繫。該行又指，在推廣期內，在海港城顯卓理財中心開立顯卓理財戶口，可享高達3200元之獎賞及中心專屬禮遇。

該行又指，於優化網絡據點的同時，亦持續投資於金融科技解決方案，以提升服務質素。早前升級的BEA Mobile App，則讓其客戶可輕鬆處理投資及日常財務交易，今年首季手機理財交易宗數按年增長42% 。