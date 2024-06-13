東亞銀行（0023）旗下位於尖沙咀的海港城顯卓理財中心今天正式開幕。該中心採用全新設計，為本地及大灣區的顯卓理財及顯卓私人理財客戶提供超卓的銀行服務。該行更指，首季內地跨境客戶數目按年增長近五成，並帶動相關資產規模增長近六成。
東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，位於海港城的顯卓理財中心是該行於尖沙咀區的新據點，讓本地及中國內地客戶能於舒適的環境中，與專業理財團隊會面。他指，該行的跨境業務於今年首季發展迅速，內地跨境客戶數目按年增長近五成，帶動相關客戶資產規模按年增加超過六成。他們將會繼續提升線上線下服務平台，協助大灣區客戶財富增值。
海港城顯卓理財中心設計呼應該行的煥新品牌形象，突顯其致力為客戶於人生不同階段提供適切的財富管理方案。該中心因應配合不同客戶的需要，設有多間會客室，讓個人以及家庭客戶於私隱度高的環境中與客戶經理會面，享用全面的財富管理及跨境理財服務。此外，中心特設多用途綠化空間，可用作舉辦活動及講座，讓客戶與理財團隊增加交流和聯繫。該行又指，在推廣期內，在海港城顯卓理財中心開立顯卓理財戶口，可享高達3200元之獎賞及中心專屬禮遇。
該行又指，於優化網絡據點的同時，亦持續投資於金融科技解決方案，以提升服務質素。早前升級的BEA Mobile App，則讓其客戶可輕鬆處理投資及日常財務交易，今年首季手機理財交易宗數按年增長42% 。