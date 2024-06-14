道瓊斯工業平均指數收跌65點，跌幅0.17%，報38647點。標普500指數收漲12點，升幅0.24%，報5433點。納斯達克綜合指數收漲59點，或0.34%，報17667點。

Salesforce跌2.87%，報229.03美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累44點，而聯合健康升0.86%，報497.3元，貢獻道指27點。

科技股方面，蘋果收市報214.24元，升0.54%，谷歌母公司Alphabet收市報175.16元，跌1.47%，亞馬遜收市報183.83元，跌1.63%，Facebook收市報504.1元，跌0.93%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.32%，報516點。德國DAX指數收跌1.97%，報18265點；法國CAC 40指數跌2%，報7708點；英國富時100指數收跌0.64%，報8163點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.29%，報6144點。

美國2年期債息曾跌最多1.91%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.44%。低見4.6612厘，是4月5日4.637厘後最低。收市報4.6969厘，是4月4日後收市新低，當日報4.6474厘。連跌4日，累計跌0.1899厘，對上一次連跌4日是6月3日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是6月4日。

美國10年期債息曾跌最多2.2%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.54%。低見4.221厘，是4月1日4.1866厘後最低。收市報4.2442厘，是3月29日後收市新低，當日報4.2003厘。連跌3日，累計跌0.2228厘，對上一次連跌3日是6月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月3日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至46.043基點，是6月12日47.43基點後最闊。收市報45.479基點，是6月7日後收市最闊，當日報45.539基點。連跌3日，累計跌3.929點，對上一次連跌3日是6月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月5日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至117.27基點，是4月1日121.339基點後最闊。收市報115.472基點，是3月29日後收市最闊，當日報117.97基點。連跌3日，累計跌21.906點，對上一次連跌3日是6月3日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月31日。

金龍指數曾升最多1.32%，是6月5日後最大升幅，當日升幅為1.62%。高見6208.12點，是6月11日6213.89點後最高。收市報6144.57點，是6月10日後收市新高，當日報6233.99點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月4日。

道指曾跌最多0.79%，是6月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.09%。低見38407.7點，是6月4日38397.82點後最低。收市報38647.1點，是6月3日後收市新低，當日報38571.03點。連跌3日，累計跌220.94點，對上一次連跌3日是5月30日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月24日。

標指曾升最多0.39%，是6月12日後最大升幅，當日升幅為1.34%。高見5441.93點，是6月12日5447.25點後最高。收報5433.74點，升0.23%，創收市價計新高。連升4日，累計升86.75點，對上一次連升4日是6月5日。第1日陰燭。

納指曾升最多0.76%，是6月12日後最大升幅，當日升幅為2.2%。高見17741.8點，創上市新高。收報17667.56點，升0.34%，創收市價計新高。連升4日，累計升534.43點，對上一次連升4日是3月21日。第1日陰燭。

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