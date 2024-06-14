moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌203點 夜期低水149點 美期亞股個別發展 雲工場上市

美股向上，港股ADR跌203點或1.12%，報17910點，即月恒指夜期跌127點，報17964點，夜期低水149點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升1.36%，折合報376.94元；阿里巴巴（9988）跌0.91%，折合報73.89元；美團（3690）升1.71%，折合報115.6元；匯控（0005）跌1.5%，折合報67.5元；建行（0939）跌0.28%，折合報5.46元。

道期現跌0.081%；標期現跌0.014%；納期現升0.07%。日本東證指數現跌0.15%；韓國KOSPI指數現升0.46%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.25%。

VIX指數隔晚跌0.83%或0.1點，報11.94點。

紐油現跌1.08%或0.85美元，報77.77美元；布油現跌0.94%或0.78美元，報81.97美元；金價現升0.02%或0.62美元，報2304.83美元；LME 銅期貨隔晚跌1.5%或150美元，報9794.5美元。比特幣現升0.02%或17.44美元，報66694.2美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.2442厘。

今日焦點股份可留意：

雲工場（2512）今上市，定價4.6元。

多間公司最快今日公布業績，包括，港通控股（0032）、美捷滙控股（1389）、移動互聯（1439）、智富資源投資（0007）

國際永勝（6663）全年盈利按年減少逾22%至1366萬，每股末期息1.2仙。

東亞（0023）海港城顯卓理財中心今開幕，今年首內地跨境客按年增近五成。

港科探索（1137）表明不提高回購價，獨立財顧料電商未必實現到2026年中期目標。

佳明集團（1271）發盈警，料全年溢利倒退最多80%。

周大福（1929）去年新增店舖數量未達標，今年罕有不設開店KPI。周大福去年多賺兩成至65億，末期息0.3元。

融創（1918）第二次強制可轉換債尚餘本金總額7.17億美元。

港交所（0388）伙深交所建金融數據交換平台。

 

其他報道

PPI大降 美債息創兩個月低 標指、納指再創新高 道指跌65點

北水增持鐵塔 減持京基金融國際