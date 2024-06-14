個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升1.36%，折合報376.94元；阿里巴巴（9988）跌0.91%，折合報73.89元；美團（3690）升1.71%，折合報115.6元；匯控（0005）跌1.5%，折合報67.5元；建行（0939）跌0.28%，折合報5.46元。

道期現跌0.081%；標期現跌0.014%；納期現升0.07%。日本東證指數現跌0.15%；韓國KOSPI指數現升0.46%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.25%。

VIX指數隔晚跌0.83%或0.1點，報11.94點。

紐油現跌1.08%或0.85美元，報77.77美元；布油現跌0.94%或0.78美元，報81.97美元；金價現升0.02%或0.62美元，報2304.83美元；LME 銅期貨隔晚跌1.5%或150美元，報9794.5美元。比特幣現升0.02%或17.44美元，報66694.2美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.2442厘。

今日焦點股份可留意：

雲工場（2512）今上市，定價4.6元。

多間公司最快今日公布業績，包括，港通控股（0032）、美捷滙控股（1389）、移動互聯（1439）、智富資源投資（0007）。

國際永勝（6663）全年盈利按年減少逾22%至1366萬，每股末期息1.2仙。

東亞（0023）海港城顯卓理財中心今開幕，今年首內地跨境客按年增近五成。

港科探索（1137）表明不提高回購價，獨立財顧料電商未必實現到2026年中期目標。

佳明集團（1271）發盈警，料全年溢利倒退最多80%。

周大福（1929）去年新增店舖數量未達標，今年罕有不設開店KPI。周大福去年多賺兩成至65億，末期息0.3元。

融創（1918）第二次強制可轉換債尚餘本金總額7.17億美元。

港交所（0388）伙深交所建金融數據交換平台。

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