恒指今早低開84點或0.47%，報18028點，大市成交金額22億元；國指今早低開29點或0.47%，報6391點。恒生科技指數開市報3726點，跌0.33%。上升股份比例為3.93%，下跌為6.8%，無升跌為89.26%。