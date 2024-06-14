恒指今早低開84點或0.47%，報18028點，大市成交金額22億元；國指今早低開29點或0.47%，報6391點。恒生科技指數開市報3726點，跌0.33%。上升股份比例為3.93%，下跌為6.8%，無升跌為89.26%。
藍籌6隻升，50隻下跌，26隻無升跌。騰訊（0700）升1%，報383.6元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌4.02%，報9.08元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，20隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報121.5元，升4.02%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報7.8元，跌1.64%。
恒指下試50天線(17932.15點)。科指下試50天線(3723.67點)。
雲工場（2512）今上市，定價4.6元。開市報4.37元，跌5%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港通控股（0032）無成交，報7.21元。美捷滙控股（1389）無成交，報0.22元。移動互聯（1439）停牌。智富資源投資（0007）停牌。
國際永勝（6663）全年盈利按年減少逾22%至1366萬，每股末期息1.2仙。無成交，報0.26元。
東亞（0023）海港城顯卓理財中心今開幕，今年首內地跨境客按年增近五成。無成交，報9.77元。
港科探索（1137）表明不提高回購價，獨立財顧料電商未必實現到2026年中期目標。無成交，報1.73元。
佳明集團（1271）發盈警，料全年溢利倒退最多80%。無成交，報3.2元。
周大福（1929）去年新增店舖數量未達標，今年罕有不設開店KPI。周大福去年多賺兩成至65億，末期息0.3元。見52周低9.08元，開市報9.08元，跌4.02%。
融創（1918）第二次強制可轉換債尚餘本金總額7.17億美元。開市報1.21元，升0.83%。
港交所（0388）伙深交所建金融數據交換平台。開市報262元，跌0.76%。
破頂股包括，廸生創建（0113）創52周高，見5.3元，開市報5.3元，升2.12%；華電國際（1071）創52周高，見5.31元，開市報5.31元，升0.38%；迪生創建（0113）創52周高，見5.3元，開市報5.3元，升2.12%；華電國際電力股份（1071）創52周高，見5.31元，開市報5.31元，升0.38%；遊萊互動（2022）創52周高，見0.138元，開市報0.138元，升9.52%；長城天下（2948）無成交，報0.7元；新華聯合投資（8159）創52周高，見0.127元，開市報0.127元，升3.25%。
4隻股份創上市新低，包括中國中免（1880）低見57.8元，開市報57.8元，跌0.34%；偉鴻集團控股（3321）低見0.055元，開市報0.055元，跌14.06%；天齊鋰業（9696）低見26.05元，開市報26.05元，跌4.4%；EDA集團（2505）低見2.6元，開市報2.6元，跌1.89%。
創52周低，其中包括，蒙牛（2319）低見12.76元，開市報12.76元，跌3.92%；周大福（1929）低見9.08元，開市報9.08元，跌4.02%。
異動股
上升異動股，包括，神話世界（0582）開市報0.046元，升15%；AV CONCEPT HOLD（0595）開市報0.425元，升14.86%；富銀融資股份（8452）開市報0.71元，升12.7%；遊萊互動（2022）創52周高，見0.138元，開市報0.138元，升9.52%；融科控股（2323）開市報0.037元，升8.82%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.09元，升8.35%；盈滙企業控股（2195）開市報0.182元，升7.69%；龍輝國際控股（1007）開市報2.78元，升7.34%；力量發展（1277）開市報1.03元，升6.19%；WAC HOLDINGS（8619）開市報0.275元，升5.77%；鍋圈（2517）開市報4.67元，升5.66%。
下跌異動股，包括，偉鴻集團控股（3321）創上市新低，見0.055元，開市報0.055元，跌14.06%；宏基集團控股（1718）開市報0.5元，跌13.79%；金嗓子（6896）開市報3.38元，跌13.78%；北京京客隆（0814）開市報0.375元，跌9.64%；巨濤海洋石油服務（3303）開市報0.85元，跌7.61%；大健康國際（2211）開市報0.075元，跌7.41%；浙商銀行（2016）開市報2.07元，跌7.17%；雲工場（2512）開市報4.37元，跌5%；東莞農商銀行（9889）開市報5.9元，跌4.99%；天齊鋰業（9696）創上市新低，見26.05元，開市報26.05元，跌4.4%；中國飛機租賃（1848）開市報3.01元，跌4.14%。
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