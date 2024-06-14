報告指，今年上半年的信心指數為56，高於前六個月的 54，調查的範圍是從0到100。報告稱，只有13%的行政總裁預計情況會惡化，2023年下半年則是高達23%。

智庫發現，這項改善主要是由於持負面觀點的行政總裁比例大幅下降，而非持正面觀點激增。

此外，近三分之一的受訪者預計，未來六個月需要裁員，前次的比例為37%。報告稱，預計員工數量會增加的比例為6%，六個月前為20%。58%的行政總裁預測，未來兩年內投資和營運將從中國轉移到印度。

世界大型企業研究會中國中心負責人Alfredo Montufar-Helu說，跨國公司對其營運和投資採取謹慎態度是可以理解的。這並不是說中國的機會已經結束。但它確實變得更加難以捕捉。

該調查於4月9日至26日進行，並收到了31位執行長和高階主管的回覆。

其他報道

太古可口可樂任命高逸才 為董事及總經理

小米SU7被指銷量連續下跌 小米回應：6月交付料破萬

滬深三大指數低開 人行進行20億人幣逆回購

恒指低開84點 科指跌0.33% 齊下試50天線 雲工場上市跌5%

港股ADR跌203點 夜期低水149點 美期亞股個別發展 雲工場上市

PPI大降 美債息創兩個月低 標指、納指再創新高 道指跌65點

北水增持鐵塔 減持京基金融國際