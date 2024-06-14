moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

調查：在華外國高管對內地信心增強 投資、營運將轉到印度

彭博社報道智庫世界大型企業研究會(Conference Board)的調查顯示，與前六個月相比，大多數美國和歐洲企業負責一國業務的人士對當前和未來商業狀況的信心略有上升。

報告指，今年上半年的信心指數為56，高於前六個月的 54，調查的範圍是從0到100。報告稱，只有13%的行政總裁預計情況會惡化，2023年下半年則是高達23%。

智庫發現，這項改善主要是由於持負面觀點的行政總裁比例大幅下降，而非持正面觀點激增。

此外，近三分之一的受訪者預計，未來六個月需要裁員，前次的比例為37%。報告稱，預計員工數量會增加的比例為6%，六個月前為20%。58%的行政總裁預測，未來兩年內投資和營運將從中國轉移到印度。

世界大型企業研究會中國中心負責人Alfredo Montufar-Helu說，跨國公司對其營運和投資採取謹慎態度是可以理解的。這並不是說中國的機會已經結束。但它確實變得更加難以捕捉。

該調查於4月9日至26日進行，並收到了31位執行長和高階主管的回覆。

 

其他報道

太古可口可樂任命高逸才 為董事及總經理

小米SU7被指銷量連續下跌 小米回應：6月交付料破萬

滬深三大指數低開 人行進行20億人幣逆回購

恒指低開84點 科指跌0.33% 齊下試50天線 雲工場上市跌5%

港股ADR跌203點 夜期低水149點 美期亞股個別發展 雲工場上市

PPI大降 美債息創兩個月低 標指、納指再創新高 道指跌65點

北水增持鐵塔 減持京基金融國際