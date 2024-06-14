彭博社報道智庫世界大型企業研究會(Conference Board)的調查顯示，與前六個月相比，大多數美國和歐洲企業負責一國業務的人士對當前和未來商業狀況的信心略有上升。
報告指，今年上半年的信心指數為56，高於前六個月的 54，調查的範圍是從0到100。報告稱，只有13%的行政總裁預計情況會惡化，2023年下半年則是高達23%。
智庫發現，這項改善主要是由於持負面觀點的行政總裁比例大幅下降，而非持正面觀點激增。
此外，近三分之一的受訪者預計，未來六個月需要裁員，前次的比例為37%。報告稱，預計員工數量會增加的比例為6%，六個月前為20%。58%的行政總裁預測，未來兩年內投資和營運將從中國轉移到印度。
世界大型企業研究會中國中心負責人Alfredo Montufar-Helu說，跨國公司對其營運和投資採取謹慎態度是可以理解的。這並不是說中國的機會已經結束。但它確實變得更加難以捕捉。
該調查於4月9日至26日進行，並收到了31位執行長和高階主管的回覆。
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