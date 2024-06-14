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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.07點子至4.50881%，是6月6日後最低，當日報4.50071%。對上一次連跌2日是6月05日，當日拆息報4.47274%。

港元現報7.8094元升值9點子，曾貶值最多8點子，報7.8111元，亦曾升值最多12點子，報7.8091元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.61點子至3.9%，是6月12日後最低；1星期HIBOR升0.98點子至4.00982%，是6月3日後最高；2星期HIBOR升1.05點子至4.16589%%，是6月3日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.11點子至4.73292%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.8081%，是5月20日後最低；12個月期HIBOR升0.18點子至4.98393%，是5月29日後最低。

美元指數現報105.226升值0.03點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44494%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9351%，終止連續2日擴闊，利差是2024年6月10日後最窄，當日差距為-0.933%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2024年6月06日，當日利差報-0.9401%。

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