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恒指半日跌121點 科指跌0.91% 跌穿50天線 雲工場上市跌13%

美國PPI意外大降，利率期貨顯示12月減息機會升至81%，美債息隔晚見兩個月低，標期、納期延續隔晚升勢，日圓回軟，每百日圓兌港元低見4.9435，是4月29日4.9011後最弱，美匯指數微升0.1%。日圓回軟拖拖日股，亞股亦普遍向下，恒指今早低開84點，高位跌2點，低位跌185點，高低波幅183點。上升股份比例為24.69%，下跌為24.49%，無升跌為50.8%。

恒指半日跌121點或0.67%，報17991點，大市成交金額579億元；國指跌33點或0.52%，報6388點。恒生科技指數收報3705點，跌0.91%。

藍籌股成交金額250.47億元，佔大市成交43.25%；科指成份股成交金額130.93億元，佔大市成交22.61%；國指成份股成交金額209.91億元，佔大市成交36.25%。

24隻雙櫃台股，總成交0.29億元人民幣，相當於約0.31億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少22.98%，至71.98億元，佔大市成交12.42%。牛熊證成交金額33.34億元，減少27.65%；窩輪成交金額38.63億元，減少18.43%。

藍籌26隻升，52隻下跌，4隻無升跌。龍湖（0960）升5.56%，收報12.54元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌7.72%，收報8.73元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報14.3元，升4.69%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報3.44元，跌4.71%。

恒指曾穿50天線(17933.09點)。科指跌穿50天線(3723.6點)。

北水南下合計淨流入28.09億元，較上日減少29.73%，連續第21日流入，累計流入1014.4億元，對上一次連續21日淨流入是4月29日。

惠譽：歐洲提高關稅或加劇中國汽車市場競爭。汽車股向下，吉利（0175）收報8.89元，跌1.77%。比亞迪（1211）收報227.6元，跌2.23%。小鵬（9868）收報28.65元，跌1.38%。理想（2015）收報74元，跌0.54%。蔚來（9866）收報34.4元，跌1.15%。零跑（9863）收報28.55元，升5.55%。恒大汽車（0708）收報0.34元，跌2.86%。

小米（1810）SU7被指銷量連續下跌 小米回應：6月交付料破萬。收報17.3元，跌1.48%。

雲工場（2512）今上市，定價4.6元。收報4元，跌13.04%。曾跌最多15.22%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港通控股（0032）收報7.21元，無升跌。美捷滙控股（1389）收報0.22元，無升跌。移動互聯（1439）停牌。智富資源投資（0007）停牌。

國際永勝（6663）全年盈利按年減少逾22%至1366萬，每股末期息1.2仙。收報0.26元，無升跌。

東亞（0023）海港城顯卓理財中心今開幕，今年首內地跨境客按年增近五成。收報9.83元，升0.61%。

港科探索（1137）表明不提高回購價，獨立財顧料電商未必實現到2026年中期目標。收報1.77元，升2.31%。

佳明集團（1271）發盈警，料全年溢利倒退最多80%。收報3.25元，升1.56%。

周大福（1929）去年新增店舖數量未達標，今年罕有不設開店KPI。周大福去年多賺兩成至65億，末期息0.3元。見52周低8.47元，收報8.73元，跌7.72%。

融創（1918）第二次強制可轉換債尚餘本金總額7.17億美元。收報1.28元，升6.67%。

港交所（0388）伙深交所建金融數據交換平台。收報257.8元，跌2.35%。

破頂股表現

破頂股包括，ＧＢＡ集團（0261）創上市新高，見0.39元，收報0.375元，升2.74%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.02元，收報2.91元，跌0.68%；企展控股（1808）創上市新高，見3.66元，收報3.6元，升7.78%；康耐特光學（2276）創上市新高，見11.88元，收報11.78元，升3.7%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見511元，收報511元，升0.39%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1118.6元，收報1118.6元，升0.01%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16元，收報16元，升0.76%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1058.45元，收報1058.3元，升0.04%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見47.78元，收報47.78元，升0.08%；米高集團（9879）創上市新高，見7.2元，收報7.17元，升3.02%；一脈陽光（2522）創上市新高，見19.96元，收報19.64元，升3.48%；鴻騰（6088）創52周高，見2.8元，收報2.8元，升5.66%；成實外教育（1565）創52周高，見0.222元，收報0.214元，升1.42%；廸生創建（0113）創52周高，見5.5元，收報5.5元，升5.97%；秦港股份（3369）創52周高，見1.95元，收報1.9元，升0.53%；中煤能源（1898）創52周高，見10.04元，收報9.94元，升1.53%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見40.45元，收報40元，升1.01%；華潤電力（0836）創52周高，見24.8元，收報24.65元，升2.71%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.37元，收報0.385元，跌6.1%；希教國際控股（1765）低見0.197元，收報0.204元，跌3.77%；九毛九（9922）低見4.35元，收報4.42元，跌0.45%；太古地產（1972）低見13.12元，收報13.3元，跌1.48%；長實集團（1113）低見29.3元，收報29.45元，跌0.67%；蠟筆小新食品（1262）低見0.11元，收報0.119元，無升跌；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.05元，收報1.06元，跌3.64%；希望教育（1765）低見0.197元，收報0.204元，跌3.77%；中國中免（1880）低見55.5元，收報55.55元，跌4.22%；微創腦科學（2172）低見7.3元，收報7.49元，跌0.13%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見8.47元，收報8.73元，跌7.72%；六福集團（0590）低見16.96元，收報17.16元，跌4.56%；東方表行集團（0398）低見3.32元，收報3.33元，跌0.6%；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.75元，跌2.6%；百度（9888）低見91.1元，收報91.95元，跌0.54%；金沙中國（1928）低見17.66元，收報17.9元，跌0.44%；蒙牛（2319）低見12.62元，收報12.7元，跌4.37%；百度 （9888）低見91.1元，收報91.95元，跌0.54%；美麗華酒店（0071）低見9.68元，收報9.68元，跌0.41%；低見12.62元，收報12.7元，跌4.37%。

異動股

上升異動股，包括，興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.17元，收報0.127元，升62.82%；AV CONCEPT HOLD（0595）創52周高，見0.55元，收報0.5元，升35.14%；沛然環保（8320）收報0.1元，升25%；景瑞（1862）收報0.098元，升22.5%；福晟國際（0627）收報1.46元，升21.67%；中發展控股（0475）收報0.7元，升20.69%；世茂集團（0813）收報0.92元，升19.48%；神話世界（0582）收報0.047元，升17.5%；百能國際能源（8132）收報0.082元，升17.14%。

下跌異動股，包括，巨濤海洋石油服務（3303）收報0.67元，跌27.17%；麗豐控股（1125）收報1.5元，跌23.47%；開達集團（0180）收報0.27元，跌18.18%；金嗓子（6896）收報3.26元，跌16.84%；神通機器人教育（8206）收報0.015元，跌16.67%；北方礦業（0433）見52周低0.035元，收報0.036元，跌14.29%；濠亮環球（8118）收報0.087元，跌13.86%；雲南水務（6839）收報0.211元，跌13.17%；雲工場（2512）收報4元，跌13.04%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.075元，跌12.79%；金輪天地控股（1232）收報0.048元，跌12.73%。

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