美國PPI意外大降，利率期貨顯示12月減息機會升至81%，美債息隔晚見兩個月低，標期、納期延續隔晚升勢，日圓回軟，每百日圓兌港元低見4.9435，是4月29日4.9011後最弱，美匯指數微升0.1%。日圓回軟拖拖日股，亞股亦普遍向下，恒指今早低開84點，高位跌2點，低位跌185點，高低波幅183點。上升股份比例為24.69%，下跌為24.49%，無升跌為50.8%。