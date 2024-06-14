國際評級機構標普發表報告，確認內房股萬科（2202）的長期發行人信用評級為「BB+」，子公司萬科香港長期發行人信用評級為「BB」，萬科香港的優先無擔保票據的長期發行評級為「BB」。不過該行對萬科的前景展望為「負面」，以反映該行預期未來12個月公司的合約銷售將進一步下行，若在內地房地產業長期低迷情況下，萬科未能實施資產處置，將令其財務狀況惡化。
不過，該行指出，萬科仍能保持穩固的銀行關係，並將獲得更多有擔保銀行貸款，以取代2024年剩余時間及2025年到期的無擔保借款。
同時，該行預期萬科將繼續處置非核心資產，精簡業務，提高流動性。資產處置的進展亦與該行預期相符。公司亦正積極管理流動性，轉變融資模式。
該行預測，萬科自今年4月起已從不同銀行獲得約390億元的新借款或未提取的承諾貸款額度，而公司抵押了開發、商業地產及其他資產，但與該行估計截至2024年3月底止的短債791億元相比仍然偏低。
此前有報道指萬科於5億獲得銀團貸款200億元，並將萬科物流發展作為抵押。標普估計萬科將以一半的貸款資金用於再融資，其餘用於改善流動性，並指萬科仍有足夠的未抵押商業、投資物業，公允值約1000億元人民幣，以利公司從銀行獲得更多新貸款。
另外，萬科尚可探索的其他方案包括利用其零售物業、物流園區和租賃住房作商業抵押貸款支持證券（CMBS）和房地產投資信托基金，用零售物業、物流園區和租賃住房。其非核心資產的處置亦正按計劃進行，為流動性提供緩衝。
標普指，萬科在2024年前五個月已處置了104億元人民幣的非核心資產，佔該行預計的2024至2025年每年資產處置收益200億元人民幣的52%。
其他報道
恒指半日跌121點 科指跌0.91% 跌穿50天線 雲工場上市跌13%
恒指低開84點 科指跌0.33% 齊下試50天線 雲工場上市跌5%
港股ADR跌203點 夜期低水149點 美期亞股個別發展 雲工場上市
PPI大降 美債息創兩個月低 標指、納指再創新高 道指跌65點