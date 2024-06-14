市傳中銀香港（2388）進一步收緊按揭，針對納米樓等個別按揭個案加息，而封頂利率亦上調至P+1%。

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王美鳳表示，有關個案據悉僅屬少部份及按個別情況評估之按揭申請，按揭審批準則很多時並非單一性而是以綜合因素去評估，除了涉及抵押品即物業的價值及狀況，亦包括借款人的還款能力是否足夠、入息證明是否充足以及信貸紀錄是否良好等，均有機會影響銀行是否批出按揭貸款以及是否能批出較佳的按揭息率；而樓市撤辣後基於買家類別較為多樣化，銀行或會對於投資性質的買家、多重按揭在身的買家有更多信貸風險上的審批考量。

而對於「納米樓」(泛指面積介乎百多呎至二百多呎之單位)，過往十年曾基於高樓價走勢下「納米樓」面積細較易上車等背景下而顯著增加，隨着政府在2022年2月起加入最低單位面積之賣地條款而減少供應，但礙於「納米樓」曾出現呎價較高因而估價不足的情況，估價的波動性亦相對較大，有銀行對於「納米樓」的按揭取態較保守，但由於市場上「納米樓」的質素及估值狀況有所不同，相信不會形成風潮令銀行一刀切收緊「納米樓」按揭及上調按息。