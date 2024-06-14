該會指出，按照目前的發展趨勢，2024年行業銷售可能還將下滑10%以上，土地拍賣市場也將有20%左右的下降，開發投資增速在2023年下滑10%的基礎上、於2024年或繼續下滑10%以上，資產價格的下跌風險巨大。

該會指出，「517 新政」對地產需求端政策進一步加碼，首付比例下限創歷史最低，但必須注意槓桿空間並非是制約目前居民購房的核心，建議要考慮儲備創新工具、應對超預期下行的市場。建議密切關注市場反應，並做好一系列政策組合拳配合，比如放鬆對二套房的按揭比例限制、首套房的認定標準，按揭貸款利率水平，個稅、契稅的徵收標準等等。

同時，建議不斷創新政策工具，例如推行首套房按揭還款稅前抵扣個人所得稅、首套房貸款利率7折等系統性降低居民購房負擔的舉措。去庫存政策需盡快全國推廣落地，「刺激增量需求入市」、「控制土地供給」、「收購房企存量住宅」等多管齊下。

該會又建議政策監管層統籌規劃、推動各地政府盡快出台實施細則，在3季度這個關鍵窗口期快速落地收購存量、以舊換新等相關政策，激活實體市場情緒。

針對企業端方面，該會建議兩大範圍「助力保交樓」及「助力優質受困房企實現債務重整」。前者包括解決房企保交付和風險化解需要差別化對待，幫扶一批、教育一批、處理一批。核心是首先幫助房企完成保交樓，在此基礎上針對積極踐行保交付責任、當前陷入流動性危機但資產可以覆蓋負債的房企進行有效救助，降低企業破產導致的社會成本外溢。針對陷入困境的優質民營房企應給予幫扶及鼓勵，促進資可抵債房企恢復經營、保障交付。

同時建議階段性降低房地產企業相關稅種的預徵率，取消土地增值稅，建立增值稅、企業所得稅預繳稅金的退稅匯算機制﹔建議通過給予地方政府特別定向貸款形式，加快地方政府與企業欠款清理力度﹔按照「管好不管死」原則，重新梳理預售資金監管規則。

另外，「助力優質受困房企實現債務重整」方面，引入主辦銀行機制，定點一對一幫扶，一視同仁幫助企業實現合理融資：呼吁境內監管機構考慮到目前嚴峻的行業形勢，幫助公司進行低本金攤銷的境內債展期、渡過債務難關。

對經營性物業貸款用途進行優化調整，允許商業銀行為部分符合條件的開發商提供流動資金貸款﹔通過創新模式，如信托收益權等形式，建議允許地產行業以資抵債和債轉股的形式實現債務重組﹔加快推動優化消費類基礎設施公募 Reits，特別是針對境外已出險民營地產的持有性物業也能夠有綠色通道進行審批發行，幫助民營地產快速回籠資金解決現金流困境。

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