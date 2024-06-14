中建富通預計於完成後將錄得出售收益約76萬元，以及淨資產增加約53萬元。於完成後，上述集團將不再為中建富通的附屬公司，其財務業績將不再於公司綜合財務報表中入賬。

今次950萬元的代價，將由麥俊翹以其持有的2025可換股債券的部分本金額抵銷並按等額基準去結算。 代價用2025可換股債券抵銷後，麥俊翹持有的2025可換股債券的未償還本金額將由2000萬元減至1050萬元。

在完成後，中建富通發行的2025可換股債券的未償還本金總額將為9350萬元。

中建富通指，經考慮集團的內部資源、財務狀況及業務重心，認為代價屬公平合理，按一般商業條款訂立，且符合公司及股東的整體利益。出售事項為簡化集團組織結構及精簡業務營運的戰略機會。此舉符合公司目標及計劃，讓其內部資源分配更加集中。該戰略舉措有望提升公司財務業績。

中建富通又指，通過是次出售事項，預期可受專於負債及利息開支的減少，可讓公司在未來的融資有機會處於較有利的位置，並可能獲得更有利的信用評級及融資條款，以及增強投資者及持份者的信心。

其他報道

滬深三大指數午後向上 滬指全周跌0.61%

滬商會籲推進「主體白名單」救內房 引入主辦行助企業融資

雲工場科技上市首日 現報跌超一成

中汽協：5月汽車銷量按年增長1.5% 新能源車增33%

市傳中銀香港收緊納米樓按揭 中原按揭：僅屬少部份個案 料非一刀切

標普確認萬科「BB+」評級 惟前景展望為「負面」

【有片：埋身擊】道指期貨進入收窄三角形態 只適宜短線買賣

半日沽空金額減8% 騰訊沽空增1.7倍

日央行維持利率不變延公布削買債規模 日圓兌港元穿「5算」

恒指半日跌121點 科指跌0.91% 跌穿50天線 雲工場上市跌13%

惠譽：歐洲提高關稅或加劇中國汽車市場競爭

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.37%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日

蘋果市值超越微軟 重奪全球最大市值寶座