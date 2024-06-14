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麥浚龍家族｜中建富通950萬元售雜誌業務予麥紹棠長子麥俊翹

中建富通（0138）昨日公布，以950萬元向控股股東麥紹棠的大仔、Blackbird行政總裁麥俊翹出售Silly Thing Group Limited及其持有5間附屬公司股權。該集團主要從事雜誌刊發業務，包括於從事零售以及服裝和玩具買賣的「Silly Thing」、從事香港刊發汽車雜誌及「Milk」雜誌，並提供活動管理、廣告服務及數碼媒體服務。 

中建富通預計於完成後將錄得出售收益約76萬元，以及淨資產增加約53萬元。於完成後，上述集團將不再為中建富通的附屬公司，其財務業績將不再於公司綜合財務報表中入賬。

今次950萬元的代價，將由麥俊翹以其持有的2025可換股債券的部分本金額抵銷並按等額基準去結算。 代價用2025可換股債券抵銷後，麥俊翹持有的2025可換股債券的未償還本金額將由2000萬元減至1050萬元。

在完成後，中建富通發行的2025可換股債券的未償還本金總額將為9350萬元。

中建富通指，經考慮集團的內部資源、財務狀況及業務重心，認為代價屬公平合理，按一般商業條款訂立，且符合公司及股東的整體利益。出售事項為簡化集團組織結構及精簡業務營運的戰略機會。此舉符合公司目標及計劃，讓其內部資源分配更加集中。該戰略舉措有望提升公司財務業績。 

中建富通又指，通過是次出售事項，預期可受專於負債及利息開支的減少，可讓公司在未來的融資有機會處於較有利的位置，並可能獲得更有利的信用評級及融資條款，以及增強投資者及持份者的信心。

 

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