太古地產行政總裁彭國邦表示很高興德勤續租其位於太古廣 場一座的辦公室，旗艦綜合發展項目太古廣場內辦公樓之一 ，積極強化及擴展包括太 古廣場在內的核心物業，以支持香港長遠發展，加上大灣區帶來的機遇，對香港保持長期繁榮充滿信心。

德勤中國首席執行官曾順福表示， 香港是德勤中國的三大辦事處之一。員工人數由近20年前遷入太古 廣場一座時的約1600人，增至現時的逾3000人。 這項重大的投資展示他們對香港作為國際金融中心的持續增長和成功 充滿信心。

德勤中國在香港設有四個辦公室，而位於太古廣場一座的主要辦事處 匯集德勤前線業務部門，包括審計及鑒證、稅務與商務諮詢， 以及諮詢業務。德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，於2021 年推出「躍動香港」計劃，通過投入10億元促進香港業務升級轉型 ，以加強多元專業服務和全融合價值主張，期待進一步加強與太古地 產的長期合作關係。

太古地產董事─辦公樓業務Don Taylor表示，除了為租戶舉辦一系列活動以提升整體體驗外， 亦支持租戶實現可持續發展目標，而德勤中國繼續承諾參與「 環境績效約章」計劃，期待未來與德勤在可持續發展以及其他領域展 開更深入的合作。

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