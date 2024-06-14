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恒指收市跌170點 科指跌0.84% 在岸人幣7個月最弱 周大福逾三年新低

美國PPI意外大降，環球市場波動明顯，一方面，利率期貨顯示12月減息兩次的升至82%，美債息隔晚見兩個月低，另一方面，美匯相反地變強，午後升至105.55，是5月9日後新高，連帶在岸人民幣亦貶值至7.2558元，是2023年11月16日後最弱、日圓亦見4月29日後最弱。而波動的亦不止於匯率，股市、股指期貨亦同樣，午後道期跌幅擴大，而近期受惠減息憧憬而創新高的標指納指，昨日亦轉陰燭，而標期午後亦轉跌。亞股昨日回調，今日表現各異，A股回穩，港股則復跌，恒指曾穿50天線，科指跌穿50天線，全周計，三大指數均下跌。整體而言，大市缺乏方向，恒指全日波幅跌至1個月低，但成交，北水則回升，其中北水升45%，而最大成交的是盈富基金（2800），達87.2億元。周大福（1929）曾跌最多10.47%，見半年最大跌幅及3年9個月新低。新股雲工場（2512）先升後跌17%。

恒指今早低開84點，高位跌2點，低位跌185點，高低波幅183點。上升股份比例為31.85%，下跌為31.69%，無升跌為36.45%。

恒指收市跌170點或0.94%，報17941點，大市成交金額1162億元，較上日增加8.29%，是6月11日1398.06億元成交後最多；國指跌47點或0.73%，報6374點。恒生科技指數收報3707點，跌0.84%。

藍籌股成交金額568.22億元，佔大市成交48.9%；科指成份股成交金額315.05億元，佔大市成交27.11%；國指成份股成交金額480.1億元，佔大市成交41.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.51億元人民幣，相當於約0.54億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.56%，至83.58億元，佔大市成交7.19%。牛熊證成交金額39.49億元，減少14.31%；窩輪成交金額44.09億元，減少6.92%。

藍籌20隻升，59隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升4.04%，收報12.36元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌8.88%，收報8.62元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報14.28元，升4.54%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報3.5元，跌3.05%。

恒指曾跌穿50天線(17930.42點)。科指跌穿50天線(3723.28點)。

北水南下合計淨流入58.07億元，較上日增加45.26%，淨流入金額是6月12日68.71億元後最多。北水連續第21日流入，累計流入1044.38億元，對上一次連續21日淨流入是2024年4月29日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.02%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.8%。低見17927.16點，是6月12日17848.76點後最低。收市報17941.78點，是6月12日後收市新低，當日報17937.84點。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.12%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.94%。低見3697.13點，是6月13日3696.78點後最低。收市報3707.62點，是6月12日後收市新低，當日報3691.28點。第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月17日。

國指曾跌最多0.9%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.82%。低見6364.18點，是6月12日6334.86點後最低。收市報6374.66點，是6月12日後收市新低，當日報6359.36點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是6月12日。

一周表現

恒指本周累跌2.31%或425點，跌幅是5月31日後最大，當時收市跌幅為2.84%；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升4.64%，其次為美團（3690）及藥明生物（2269），分別升3.89%及3.16%。而表現最差的是周大福（1929），累跌11.68%，其次為蒙牛（2319）及東方海外（0316），分別跌10.77%及9.68%。

國指本周累跌2.08%或135點，跌幅是5月31日後最大，當時收市跌幅為3.22%；本周表現最佳的是美團（3690），累升3.89%，其次為聯通（0762）及舜宇（2382），分別升2.56%及2.42%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌11.42%，其次為蒙牛（2319）及李寧（2331），分別跌10.77%及9.54%。

科指本周累跌1.72%或64點，跌幅是5月31日後最大，當時收市跌幅為2.86%；本周表現最佳的是眾安在綫（6060），累升10.19%，其次為閱文（0772）及比亞迪電子（0285），分別升6.65%及4.64%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌11.42%，其次為蔚來（9866）及阿里健康（0241），分別跌10.07%及9.33%。

午後消息股表現

市傳中銀香港（2388）收緊納米樓按揭 中原按揭：僅屬少部份個案 料非一刀切。收報24.4元，跌0.2%。

標普確認萬科（2202）「BB+」評級 惟前景展望為「負面」。收報5.3元，升2.12%。

今早及隔晚消息股表現

惠譽：歐洲提高關稅或加劇中國汽車市場競爭。汽車股普遍向下，吉利（0175）收報8.89元，跌1.77%。比亞迪（1211）收報229.4元，跌1.46%。小鵬（9868）收報28.7元，跌1.2%。理想（2015）收報73.75元，跌0.87%。蔚來（9866）收報34.4元，跌1.15%。零跑（9863）收報29.45元，升8.87%。恒大汽車（0708）收報0.34元，跌2.86%。

小米（1810）SU7被指銷量連續下跌 小米回應：6月交付料破萬。收報17.3元，跌1.48%。

雲工場（2512）今上市，定價4.6元。收報3.8元，跌17.39%。雲工場曾升最多1.09%，曾跌最多20.43%，創上市以來最大跌幅，低見3.66元，收報3.8元，跌17.39%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港通控股（0032）收報7.21元，無升跌。美捷滙控股（1389）收報0.235元，升6.82%。移動互聯（1439）停牌。智富資源投資（0007）停牌。

國際永勝（6663）全年盈利按年減少逾22%至1366萬，每股末期息1.2仙。收報0.26元，無升跌。

東亞（0023）海港城顯卓理財中心今開幕，今年首內地跨境客按年增近五成。收報9.8元，升0.31%。

港科探索（1137）表明不提高回購價，獨立財顧料電商未必實現到2026年中期目標。收報1.74元，升0.58%。

佳明集團（1271）發盈警，料全年溢利倒退最多80%。收報3.24元，升1.25%。

周大福（1929）去年新增店舖數量未達標，今年罕有不設開店KPI。周大福去年多賺兩成至65億，末期息0.3元。見52周低8.47元，收報8.62元，跌8.88%。周大福曾跌最多10.47%，是2023年11月24日後最大跌幅，當日跌幅為11.13%。低見8.47元，是2020年9月1日8.41元後最低。今日收市報8.62元，是2020年8月27日後收市新低，當日報8.4元。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月30日。

融創（1918）第二次強制可轉換債尚餘本金總額7.17億美元。收報1.26元，升5%。

港交所（0388）伙深交所建金融數據交換平台。收報257.6元，跌2.42%。

破頂股表現

破頂股包括，ＧＢＡ集團（0261）創上市新高，見0.42元，收報0.42元，升15.07%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.02元，收報2.87元，跌2.05%；企展控股（1808）創上市新高，見3.75元，收報3.75元，升12.28%；康耐特光學（2276）創上市新高，見11.88元，收報11.74元，升3.35%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.9元，收報0.89元，升7.23%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8847.35元，收報8847.35元，升0.01%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.13元，收報8.13元，升0.37%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見511元，收報511元，升0.39%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1118.6元，收報1118.3元，跌0.02%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見216.6元，收報216.2元，升0.51%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見882.8元，收報882.55元，升0.01%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16元，收報15.99元，升0.69%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1058.45元，收報1058.3元，升0.04%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見15.86元，收報15.86元，升0.25%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見27.58元，收報27.58元，升0.51%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見556.85元，收報556.85元，升0.02%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.35元，收報17.35元，升0.58%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見47.78元，收報47.78元，升0.08%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見121.45元，收報121.45元，升0.5%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1040.65元，收報1040.65元，升0.05%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見51.2元，收報50.82元，升0.32%；長久股份（6959）創上市新高，見96元，收報93.7元，升12.89%；米高集團（9879）創上市新高，見7.7元，收報7.55元，升8.48%；一脈陽光（2522）創上市新高，見21.4元，收報20.5元，升8.01%；鴻騰（6088）創52周高，見2.85元，收報2.84元，升7.17%；成實外教育（1565）創52周高，見0.222元，收報0.219元，升3.79%；廸生創建（0113）創52周高，見5.5元，收報5.42元，升4.43%；華晨中國（1114）創52周高，見7.15元，收報7.13元，升2.3%；秦港股份（3369）創52周高，見1.95元，收報1.92元，升1.59%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見40.45元，收報39.6元，無升跌；華潤電力（0836）創52周高，見24.8元，收報23.55元，跌1.88%。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.37元，收報0.415元，升1.22%；希教國際控股（1765）低見0.197元，收報0.203元，跌4.25%；21世紀教育（1598）低見0.132元，收報0.132元，跌5.04%；九毛九（9922）低見4.35元，收報4.47元，升0.68%；太古地產（1972）低見13.12元，收報13.18元，跌2.37%；長實集團（1113）低見29.3元，收報29.4元，跌0.84%；現代健康科技（0919）低見0.066元，收報0.075元，升1.35%；蠟筆小新食品（1262）低見0.11元，收報0.117元，跌1.68%；２１世紀教育（1598）低見0.132元，收報0.132元，跌5.04%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.05元，收報1.06元，跌3.64%。

56隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見8.47元，收報8.62元，跌8.88%；六福集團（0590）低見16.82元，收報16.82元，跌6.45%；東方表行集團（0398）低見3.32元，收報3.35元，無升跌；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.77元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.12元，收報0.121元，跌5.47%；百度（9888）低見91.1元，收報91.6元，跌0.92%；金沙中國（1928）低見17.66元，收報17.8元，跌1%；蒙牛（2319）低見12.54元，收報12.76元，跌3.92%；百度 （9888）低見91.1元，收報91.6元，跌0.92%；美麗華酒店（0071）低見9.56元，收報9.6元，跌1.23%。

異動股

上升異動股，包括，興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.188元，收報0.177元，升126.92%；AV CONCEPT HOLD（0595）創52周高，見0.55元，收報0.495元，升33.78%；電訊首科（3997）收報0.475元，升30.14%；滙力資源（1303）創52周高，見0.58元，收報0.56元，升25.84%；泛亞環保（0556）創52周高，見0.79元，收報0.79元，升23.44%；遊萊互動（2022）創52周高，見0.171元，收報0.153元，升21.43%；香港潮商集團（2322）收報0.76元，升20.63%；沛然環保（8320）收報0.095元，升18.75%；永泰生物－Ｂ（6978）收報3.3元，升17.86%；中發展控股（0475）收報0.68元，升17.24%；百能國際能源（8132）收報0.082元，升17.14%。

下跌異動股，包括，ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）見52周低0.225元，收報0.24元，跌68.42%；巨濤海洋石油服務（3303）收報0.64元，跌30.43%；創輝珠寶（8537）見52周低0.18元，收報0.184元，跌27.84%；新焦點（0360）收報0.093元，跌24.39%；先機企業集團（0176）收報0.019元，跌24%；古兜控股（8308）見52周低0.15元，收報0.15元，跌21.05%；興銘控股（8425）創上市新低，見0.049元，收報0.051元，跌20.31%；YUSEI（0096）收報0.52元，跌20%；雲工場（2512）收報3.8元，跌17.39%；金嗓子（6896）收報3.25元，跌17.09%；匯漢控股（0214）收報0.39元，跌17.02%。

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