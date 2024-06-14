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雲工場科技收報跌近兩成 每手帳面蝕800元

互聯網數據中心行業營運商中立服務供應商雲工場科技（2512）今日上市首日，開報4.37元，較上市價4.6元，低5.3%。最高見4.65元，最低見3.66元，收報3.8元，跌17.4%。

一手1000股，不計手續費，每手賬面蝕800元。成交2860萬股，涉資1.23億元。

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