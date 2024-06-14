港鐵黃竹坑站全新商場THE SOUTHSIDE 6月21日正式試業，商場有五層商舖樓層，匯聚約130間商戶。
THE SOUTHSIDE 將會是南區全新美食集中地，提供多種類特色餐飲，6月21日起陸續營業的餐廳包括：主打越南牛肉粉餐廳人氣長龍店Brass Spoon、2019至2023年連續五年獲得東京米芝蓮一星拉麵店金色不如帰、全港首間擁有澳洲自家飼養牧場的漢堡店N+Burger、本地精品咖啡品牌NOC Coffee Co.（NOC）、本地咖啡店stain+、日本人氣茶室nana’s green tea、精緻泰式餐廳Bamboo Thai、台灣過江龍牛肉麵店段純貞、全新餐飲品牌Meet Met Met等等。
除了餐飲食肆外，生活百貨及消閒娛樂類別的租戶有大型生活專門店city'super neighborhood社區店，而英皇戲院Plus亦將於商場開設第9間分店，提供多元化的電影及視聽娛樂供觀眾選擇。另外，另外日本品牌UNIQLO 亦即將進駐商場。
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