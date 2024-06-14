moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

黃竹坑站上蓋新商場THE SOUTHSIDE 6月21日試業　匯聚130間商戶

港鐵黃竹坑站全新商場THE SOUTHSIDE 6月21日正式試業，商場有五層商舖樓層，匯聚約130間商戶。

THE SOUTHSIDE 將會是南區全新美食集中地，提供多種類特色餐飲，6月21日起陸續營業的餐廳包括：主打越南牛肉粉餐廳人氣長龍店Brass Spoon、2019至2023年連續五年獲得東京米芝蓮一星拉麵店金色不如帰、全港首間擁有澳洲自家飼養牧場的漢堡店N+Burger、本地精品咖啡品牌NOC Coffee Co.（NOC）、本地咖啡店stain+、日本人氣茶室nana’s green tea、精緻泰式餐廳Bamboo Thai、台灣過江龍牛肉麵店段純貞、全新餐飲品牌Meet Met Met等等。

除了餐飲食肆外，生活百貨及消閒娛樂類別的租戶有大型生活專門店city'super neighborhood社區店，而英皇戲院Plus亦將於商場開設第9間分店，提供多元化的電影及視聽娛樂供觀眾選擇。另外，另外日本品牌UNIQLO 亦即將進駐商場。

 

其他報道

「郭老太」鄺肖卿再增持新地

香港首季工業生產指數按年升1.8%

全日沽空金額增3% 騰訊沽空增24%

實德環球：十六浦已停止供應免費小食 改以積分換領等方式取代

雲工場科技收報跌近兩成 每手帳面蝕800元

恒指收市跌170點 科指跌0.84% 在岸人幣7個月最弱 周大福逾三年新低

內媒評論員批評股民對股市惡意賣慘 「實際上也是一種惡意沽空」

德勤中國續租太古廣場一座辦公室10年

日央行行長：或在7月加息 日圓兌港元貶至4.935

麥浚龍家族｜中建富通950萬元售雜誌業務予麥紹棠長子麥俊翹

上海凌凱科技昨深夜主板申上市

元續科技控股昨深夜通過GEM上市聆訊