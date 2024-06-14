中國人民銀行公布，首5個月新增人民幣貸款11.14萬億元，較預估11.31萬億元略少1.5%，其中住戶貸款增加8891億元，包括短期貸款增加293億元，及中長期貸款增加8598億元，企（事）業單位貸款增加9.37萬億元，包括短期貸款增加2.44萬億元，中長期貸款增加7.11萬億元，票據融資減少3047億元，而非銀行業金融機構貸款增加5306億元。
人行指於5月底廣義貨幣（M2）餘額301.85萬億元（人民幣，下同），按年增長7%，與市場預期升7.1%相若，而狹義貨幣（M1）餘額64.68萬億元，按年下降4.2%。流通中貨幣（M0）餘額11.71萬億元，按年增長11.7%。至於中國首5個月社會融資規模增量14.8萬億元，預估15.08萬億元少約1.8%。
至於首5個月人民幣存款增加9萬億元。其中，住戶存款增加7.13萬億元，非金融企業存款減少2.45萬億元，財政性存款增加5759億元，非銀行業金融機構存款增加2.39萬億元。
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