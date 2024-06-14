中國證監會公布，將對《香港互認基金管理暫行規定》進行修訂，進一步優化內地與香港基金互認安排，規則修訂擬從兩方面進行優化，包括將互認基金客地銷售比例限制由50%放寬至80%，以及允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構，並就《香港互認基金管理規定（修訂草案征求意見稿）》向社會公開徴求意見。
香港證監會歡迎中國證監會發布《香港互認基金管理規定（修訂草案徵求意見稿）》，推進落實優化基金互認安排。該會指，基於對等原則，亦會相應地放寬對內地互認基金的限制，放寬銷售比例限制方面，現時互認基金於對方市場銷售的規模佔基金總資產的比例不可高於50%。優化後此比例限制將會放寬至80%，以及內地互認基金可向受證監會可接納監察制度所規限的司法管轄區的同一集團內的海外機構作出授權。
優化基金互認安排是中國證監會早前公布5項資本市場對港合作措施之一。證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港資產管理人一直對增加基金互認安排靈活性翹首以待，優化措施將實現他們的願望，並給內地投資者帶來更多元化的產品，為基金互認安排的持續發展注入新動力。
證監會將與中國證監會緊密合作推進相關措施的制定與執行，將會適時進一步公布優化基金互認安排實施細節和正式推行日期。
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