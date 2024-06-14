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匯豐環球私銀：目前最重倉美股 港股維持「中性」因基本面未改善

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，該行料美國將於9月減息25點子，環球央行將進入減息周期，認為今年下半年風險資產的投資回報理想，建議投資者動用現金投資。她提到，目前匯豐環球私銀的資產配置中，偏高配置予環球股市及環球債券，當中「最重倉」為美股，因美股盈利復蘇以及基本因素仍穩健，預料環球股市升勢會繼續由美股及其科技股帶動，料其企業盈利會進一步擴闊。

范卓雲表示，美股企業盈利增長於去年表現欠佳，但今年和明年市場料美國企業預測盈利增長率會達11%和14%。她提到，而美國通脹溫和底下，即美國核心通脹率介乎於3%至3.5%下，美股均表現不錯。雖然該行看好美股及其「科技七雄」外，同時亦建議投資者捕捉其他板塊外的機會，美股內亦可留意金融、消費、工業，以及醫療保建板塊。

內地及香港方面，匯豐私銀今年恒指目標價底看19,230點，較該行去年底時的目標價19,890點，略為下調其目標價。人民幣方面，該行料人幣匯價於今年底會於7.3水平。

范卓雲解釋，匯豐環球私銀於內地及香港股市方面維持予「中性」配置，該行亦留意到4月及5月港股轉勢向好，但其很大程度上由流動性驅動，因4月中證監「五招」政策出台，有助北水資金流入港股。她續指，目前港股於基本面改善方面，仍需等待更多政策訊號，以推動內地及香港企業盈利改善。

雖然近日港股北水淨流入持續，但范卓雲亦提到，國際投資者對於內地及香港仍然審慎，表示國際投資者仍等待內地及香港的基本面及盈利增長，有更明確的改善。但她亦提到，國際投資者於港股方面，由今年初的「減持」，變成目前的為「mild underweight（輕微減持）或「中性」配置，而目前港股市盈率約9倍而言仍算吸引。

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