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大眾點評2024年「必住榜」出爐 首次拓展至港澳地區

美團（3690）旗下大眾點評公布2024年「必住榜」，覆蓋中國52個城市，共有 1,148 家酒店上榜，首十位最多酒店上榜的城市為北京、蘇州、杭州、上海、三亞、厦門、香港、湖州、青島及成都，主要上榜的國際連鎖酒店為萬豪、洲際、希爾頓，國內酒店集團為德朧及君瀾，另外中小型酒店集團、獨立酒店及精品美宿佔比超過五成。

這次是「必住榜」首次拓展至港澳地區，共新增18個城市上榜。港澳地區外，新增内地 城市還包括:哈爾濱、瀋陽、貴陽、鄭州、合肥、揚州、樂山、金華、景德鎮等目的地， 進一步帶動各地文旅消費。此外，榜單更引入人工智能（AI）數據分析技術發掘酒店特色， 配合時下旅遊趨勢，推出自然風光、親子玩樂、城市美景、建築美學、假日美宿、滑雪、 溫泉、玩水八大主題榜單，幫助用戶發現更多旅遊度假的「特色體驗」。

美團核心本地商業 CEO 王莆中表示，近年消費從「旅」轉向「遊」，人們更追求深度體驗和情感鏈接，必住榜可讓用戶發現好酒店、新體驗。

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