今次擔保分為兩項，首項貸款金額為16億元，期限三年，由萬科控股子公司徐州萬喆置業以持有的項目地塊為前述貸款提供相應抵押擔保。
第二項貸款金額為25億元，期限3年，由萬科控股子公司西安萬高房地產 以持有的項目在建工程為前述貸款提供相應抵押擔保。
截至2024年5月31日，公司擔保餘額446.85億元，佔公司2023年末經審計歸屬於上市公司股東凈資產的比重為 17.82%。今次擔保發生後，公司對外擔保總額將為487.85億元，佔公司2023年末經審計歸屬於上市公司股東凈資產的比重將為19.45%。
萬科指，公司2023年度股東大會審議通過了公司為控股子公司、以及控股子公司為母公司或其他控股子公司的銀行及其它金融機構信貸業務以及其它業務提供擔保，在授權有效期內提供的新增擔保總額須不超過人民幣1,500億元。
董事會在取得股東大會授權之同時，已進一步轉授權公司總裁對於單筆對外擔保金額低於人民幣125億元進行決策。
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