該公司解釋，虧損主要因為銀行借貸利率上升，今年的財務費用較去年大幅增加約1757萬元；投資物業公平價值由去年約1988萬元升值下降至今年約532萬元升值；今年並無獲得政府資助2019冠狀病毒疫情相關之補貼或資助，而去年則收取此等補貼及資助約1624萬元；時裝業務之毛利率較上年上升，但化妝品業務之毛利率下降，而化妝品業務營業額佔整體營業額比例較時裝業務為大，故此今年整體毛利率較上年度有所下調。

該公司補充，鑑於銀行借貸利率持續高企，兩位執行董事鄭鐘文及林玉森已提供財務資助最高為3.5億元之循環貨款予該集團，為償還部份銀行授信貸款以減少未來借貸利息支出及提正常業務過程的營運資金。

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