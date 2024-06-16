他指，希望豐富多元、中西薈萃的康樂體育和藝文項目，可為市民提供更多的休閒及藝術文化選擇。電影也是文化生活的重要部分，尤其是港產電影，它的取材和場景不少展示著香港的城市發展和特色。

陳茂波指，早前也看了兩套港產電影，包括《九龍城寨之圍城》。這套電影有不少精彩激烈的武打場面，重現了昔日九龍城寨的環境以至當年的一些社會狀況，其中一幕飛機貼著舊樓天台上空掠過的情景，更勾起其對啟德舊機場的回憶。這套電影在康城影展放映完畢時，獲得全場觀眾的掌聲肯定，足見電影所盛載的文化信息，可以跨時空、跨地域的激起認同與共鳴。

電影票房也反映著市民對港產電影的認同，去年上映的《毒舌大狀》和近月的《九龍城寨之圍城》是香港電影史上首兩套票房過億的港產電影。近年香港電影題材愈趨多元、新晉導演、新演員、人才輩出，電影業的底蘊深厚、觸覺獨特，讓人期待它能在傳承中不斷創新，讓更多海內外觀眾能欣賞到香港故事獨有的文化魅力。

事實上，過去二十多年來，香港電影發展基金一直支持港產電影的創新和製作，特區政府亦持續給予基金支持，繼2019年《財政預算案》對其注資10億元後，去年《施政報告》亦宣布再注資14億元。基金亦不斷推出支持業界的新項目，例如由資深導演擔任監製，帶領新晉導演、傳承經驗的「薪火相傳計劃」；培育創作團隊開發串流平台市場的資助計劃等。基金至今已資助100多部電影，涉及超過100位新晉導演和監製，同時發掘了大量年輕演員、創造了數以千計的職位。相關電影亦獲得了超過160個本地和國際獎項。

這兩年新推出的資助計劃，包括協助香港電影人和製作人開拓內地市場，以至跟歐亞地區業界交流等。特區政府亦積極率領代表團參加康城、柏林、威尼斯等世界知名的國際電影節，將來亦會積極參與於多倫多、釜山及東京等地舉行的國際電影節，希望助力本地電影打進更多外地市場，讓更多國際觀眾可觀賞到香港電影。

他預告，即將到來的暑假黃金檔期電影，包括將於7月初上映的《海關戰線》。這套電影獲邀為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節的閉幕電影，並已於5月2日在當地首映，觀眾反應熱烈。