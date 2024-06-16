永康控股上周五（14日）向港交所遞交上市申請，獨家保薦人為同人融資。該公司為新加坡集裝箱堆場營運商，主要為在東盟地區及中國營運的集裝箱航運公司和集裝箱租賃公司提供服務。
永康指出，公司業務模式主要是提供空箱的儲存和處理、維修和保養以及運輸，截至今年6月7日止，該公司管理的總堆場存儲面積約為63.03萬平方米，總儲存量約為9.10萬個TEU。另外，在新加坡經營4個集裝箱堆場，在中國內地經營5個集裝箱堆場，在馬來西亞經營5個集裝箱堆場，在泰國經營3個集裝箱堆場，在香港經營2個集裝箱堆場，以及在越南經營1個集裝箱堆場。
財務表現方面，永康於2021年、2022年及2023年收入分別錄得1.76億元（新加坡元，下同）、1.61億元及1.56億元；毛利分別是3581.5萬元、3855.7萬元及4694.6萬元；純利分別為639.2萬元、948.3萬元及769.7萬元。至於現金流，2021年、2022年及2023年末的現金及現金等價物分別是2817.0萬元、2509.5萬元及2730.9萬元。
該公司擬將集資資金用於建設和發展新加坡的綜合物流樞紐Megadepot；為Megadepot
購買設備和機器（包括電腦系統）；升級現有集裝箱堆場的設備和機器，包括購買電動集裝箱升降機；在中國天津的集裝箱堆場及倉庫改善工程；用於償還銀行借款；以及為營運資金及其他一般企業用途提供資金。