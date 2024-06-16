永康指出，公司業務模式主要是提供空箱的儲存和處理、維修和保養以及運輸，截至今年6月7日止，該公司管理的總堆場存儲面積約為63.03萬平方米，總儲存量約為9.10萬個TEU。另外，在新加坡經營4個集裝箱堆場，在中國內地經營5個集裝箱堆場，在馬來西亞經營5個集裝箱堆場，在泰國經營3個集裝箱堆場，在香港經營2個集裝箱堆場，以及在越南經營1個集裝箱堆場。

財務表現方面，永康於2021年、2022年及2023年收入分別錄得1.76億元（新加坡元，下同）、1.61億元及1.56億元；毛利分別是3581.5萬元、3855.7萬元及4694.6萬元；純利分別為639.2萬元、948.3萬元及769.7萬元。至於現金流，2021年、2022年及2023年末的現金及現金等價物分別是2817.0萬元、2509.5萬元及2730.9萬元。

該公司擬將集資資金用於建設和發展新加坡的綜合物流樞紐Megadepot；為Megadepot

購買設備和機器（包括電腦系統）；升級現有集裝箱堆場的設備和機器，包括購買電動集裝箱升降機；在中國天津的集裝箱堆場及倉庫改善工程；用於償還銀行借款；以及為營運資金及其他一般企業用途提供資金。