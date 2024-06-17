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港股ADR跌145點 夜期低水148點 美期亞股個別發展 大家樂等業績

美股向下，港股ADR跌145點或0.81%，報17797點，即月恒指夜期跌122點，報17794點，夜期低水148點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.26%，折合報375.99元；阿里巴巴（9988）跌3.07%，折合報71.62元；美團（3690）跌1.75%，折合報113.58元；匯控（0005）升0.02%，折合報67.52元；建行（0939）跌0.25%，折合報5.44元。

道期現跌0.038%；標期現跌0%；納期現升0.13%。日本東證指數現跌1.43%；韓國KOSPI指數現跌0.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.03%。

VIX指數隔晚升6.03%或0.72點，報12.66點。

紐油現跌0.21%或0.17美元，報78.28美元；布油現跌0.22%或0.18美元，報82.43美元；金價現跌0.28%或6.73美元，報2326.31美元；LME 銅期貨隔晚跌0.54%或53美元，報9741.5美元。比特幣現升0.55%或366.31美元，報66831.66美元；美國10年期債息現升0.54%或0.0232厘，報4.2441厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括大家樂（0341）及景福（0280）

數科集團（2350）澄清 未授權任何市場啟動儀式。

神華（1088）5月商品煤產量升1.9%。

康健（3886）舉行品牌優化首映禮 。

中國水業（1129）兩董事遭逾99%投票股東反對重選，按例退任。

威高國際（1173）發盈警，料全年轉蝕最多4200萬元。

萬科（2202）︰向郵儲行（1658）申請貸款41億元人幣，以兩項目資產作擔保。萬科擬行使選擇權於7月贖回23億人幣境內債。

利時集團（0526）發盈警，料全年利潤倒退85%。

葉德銓增持長實（1113）

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）

實德環球（0487）：十六浦已停止供應免費小食，改以積分換領等方式取代。

 

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