恒指今早低開92點或0.52%，報17848點，大市成交金額26億元；國指今早低開32點或0.51%，報6342點。恒生科技指數開市報3686點，跌0.58%。上升股份比例為4.21%，下跌為8.18%，無升跌為87.6%。