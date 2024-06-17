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恒指低開92點 跌穿50天線 科指跌0.58%

恒指今早低開92點或0.52%，報17848點，大市成交金額26億元；國指今早低開32點或0.51%，報6342點。恒生科技指數開市報3686點，跌0.58%。上升股份比例為4.21%，下跌為8.18%，無升跌為87.6%。

藍籌3隻升，56隻下跌，23隻無升跌。藥明生物（2269）升1.19%，報11.88元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌4.76%，報21元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，20隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報37.5元，升0.81%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報71.85元，跌1.3%。

恒指跌穿50天線(17948.77點)。科指續低於50天線(3726.14點)。

和黃醫藥（0013）：索樂匹尼布研究結果於刺血針發表。開市報29元，升0.87%。

濱海投資（2886）旗下增加向華能電廠供應天然氣。無成交，報1.27元。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，大家樂（0341）無成交，報8.42元。景福（0280）無成交，報0.395元。

數科集團（2350）澄清 未授權任何市場啟動儀式。無成交，報0.31元。

神華（1088）5月商品煤產量升1.9%。開市報39.5元，跌0.25%。

康健（3886）舉行品牌優化首映禮 。無成交，報0.27元。

中國水業（1129）兩董事遭逾99%投票股東反對重選，按例退任。無成交，報0.135元。

威高國際（1173）發盈警，料全年轉蝕最多4200萬元。無成交，報0.05元。

萬科（2202）︰向郵儲行（1658）申請貸款41億元人幣，以兩項目資產作擔保。萬科擬行使選擇權於7月贖回23億人幣境內債。萬科開市報5.25元，跌0.94%。郵儲行（1658）開市報4.31元，無升跌。

利時集團（0526）發盈警，料全年利潤倒退85%。無成交，報0.075元。

葉德銓增持長實（1113）。開市報29.4元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。無成交，報71.6元。

實德環球（0487）：十六浦已停止供應免費小食，改以積分換領等方式取代。無成交，報0.093元。

破頂股表現

破頂股包括，華晨中國（1114）創52周高，見8.19元，開市報8.19元，升14.87%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.2元，開市報0.2元，升12.99%；泛亞環保（0556）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升2.53%；BRILLIANCE CHI（1114）創52周高，見8.19元，開市報8.19元，升14.87%；喆麗控股（2209）創52周高，見4元，開市報4元，升2.56%；長城天下（2948）無成交，報0.7元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.3元。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.02元，開市報1.02元，跌3.77%；正味集團（2147）低見0.105元，開市報0.105元，跌1.87%；雲工場（2512）低見3.6元，開市報3.6元，跌5.26%。

創52周低，百度 （9888）低見90.8元，開市報90.8元，跌0.87%。

異動股

上升異動股，包括，亞盛醫藥－Ｂ（6855）開市報26.5元，升14.97%；華晨中國（1114）創52周高，見8.19元，開市報8.19元，升14.87%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.2元，開市報0.2元，升12.99%；華鼎控股（3398）開市報0.233元，升11.48%；富銀融資股份（8452）開市報0.71元，升10.94%；堃博醫療－Ｂ（2216）開市報0.63元，升10.53%；豐德麗控股（0571）開市報0.065元，升10.17%；耀高控股（1796）開市報3.22元，升9.15%；粵運交通（3399）開市報1.28元，升6.67%。

下跌異動股，包括，ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）見52周低0.204元，開市報0.204元，跌15%；ASIA COMM HOLD（0104）開市報0.23元，跌14.81%；中視金橋（0623）開市報1.07元，跌7.76%；映宇宙（3700）開市報0.8元，跌5.88%；捷隆控股（1425）開市報0.66元，跌5.71%；雲工場（2512）創上市新低，見3.6元，開市報3.6元，跌5.26%；普達特科技（0650）開市報0.28元，跌5.08%；國藥（1099）開市報21元，跌4.76%；萬國國際礦業（3939）開市報6.8元，跌4.23%。

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