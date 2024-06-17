5月社會消費品零售總額按年增長3.7%，好過預期，預期為增長3%。前月按年增長2.3%。首5月累計增4.1%。

1-5月不含農戶固定資產投資按年增長4%，低過預期，預期為增長4.2%。前月累計按年增長4.2%。

1-5月房地產投資按年下降10.1%，前月累計按年下降9.8%。

5月末調查失業率為5.0%，前月為5.0%。

國統局全文如下

5月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，紮實推動高品質發展，國民經濟延續回升向好態勢，生產穩定增長，需求持續恢復，就業物價整體穩定，國際收支平衡，轉型升級持續，運作整體穩定。

一、工業生產較快增長，裝備製造業及高技術製造業增勢良好

5月份，全國規模以上工業增加價值年增5.6%，季增0.30%。分三大門類來看，礦業增加價值年增3.6%，製造業增長6.0%，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業增長4.3%。裝備製造業增加價值增長7.5%，高技術製造業增加價值增長10.0%，增長速度分別快於全部規模以上工業1.9及4.4個百分點。分經濟類型來看，國營控股企業增加價值增長3.6%；股份制企業增長6.4%，外商及港澳台投資企業增長2.5%；私人企業增長5.9%。分產品來看，3D列印設備、新能源汽車、積體電路產品產量較去年同期分別增長36.3%、33.6%、17.3%。 1-5月份，全國規模以上工業增加價值年增6.2%。 5月份，製造業採購經理指數為49.5%，企業生產經營活動預期指數為54.3%。 1-4月份，全國規模以上工業企業獲利總額2,0,947億元，較去年同期增長4.3%。

二、服務業持續恢復，現代服務業發展較好

5月份，全國服務業生產指數年增4.8%，較上月加速1.3個百分點。分行業看，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，租賃和商務服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業生產指數按年分別增長12.9%、8.8%、5.6%、5.0%，分別比上月加快2.1、2.7、1.3和1.5個百分點。 1-5月份，全國服務業生產指數年增5.0%。 1-4月份，規模以上服務業企業營業收入年增8.2%。 5月份，服務業商務活動指數為50.5%；服務業業務活動預期指數為57.0%。其中，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、網路軟體及資訊科技服務、文化體育娛樂等產業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間。

三、市場銷售增長回升，升級類商品銷售增長較快

5月份，社會消費品零售總額3,9,211億元，年增3.7%，較上月加速1.4個百分點；較上季增長0.51%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額3,4111億元，較去年增長3.7%；鄉村消費品零售額5,100億元，增長4.1%。按消費類型分，商品零售額3,4,937億元，增長3.6%；餐飲收入4,274億元，增長5.0%。部分升級類商品銷售增長較快，限額以上單位體育、娛樂用品類，化妝品類，通訊器材類，家用電器及音像器材類商品零售額分別增長20.2%、18.7%、16.6%及12.9%。 1-5月份，社會消費品零售總額195,237億元，較去年同期增長4.1%。全國網路零售額57,669億元，較去年增長12.4%。其中，實體商品網上零售額48,280億元，增長11.5%，佔社會消費品零售總額的比重為24.7%。 1-5月份，服務零售額較去年同期增長7.9%。

四、固定資產投資規模擴大，高技術產業投資增長較快

1-5月份，全國固定資產投資（不含農民）188,006億元，年增4.0%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.6%。分領域來看，基礎建設投資年增5.7%，製造業投資增長9.6%，房地產開發投資下降10.1%。全國新建商品房銷售面積3,6642萬平方米，較去年同期下降20.3%；新建商品房銷售額3,5,665億元，下降27.9%。分產業看，第一產業投資年增3.0%，第二產業投資增長12.5%，第三產業投資較去年同期持平。民間投資增長0.1%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.9%。高技術產業投資年增11.5%，其中高技術製造業及高技術服務業投資分別增長10.4%、14.3%。高技術製造業中，航空、太空船及設備製造業，電子及通訊設備製造業投資分​​別增長53.1%、10.4%；高技術服務業中，電子商務服務業、資訊服務業投資分別增長32.5%、 19.1%。 5月份，固定資產投資（不含農民）季減0.04%。

五、貨物進出口較快增長，貿易結構持續優化

5月份，貨物進出口總額37,077億元，較去年增長8.6%。其中，出口2,1,471億元，增長11.2%；進口1,5,607億元，增長5.2%。進出口相抵，貿易順差5864億元。 1-5月份，貨物進出口總額17,5042億元，增長6.3%。其中，出口9,9,502億元，增長6.1%；進口7,541億元，增長6.4%。 1-5月份，一般貿易進出口增長5.6%，佔進出口總額的比重為65.1%。民營企業進出口增長11.5%，佔進出口總額的比重為54.7%，較上年同期提高2.6個百分點。機電產品出口增長7.9%，占出口總額的比重為59.0%。

六、就業情勢整體穩定，城鎮調查失業率較去年同期下降

1-5月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，較上年同期下降0.3個百分點。 5月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平，較上年同月下降0.2個百分點。本地戶籍勞動調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.5%。 31個大城市城鎮調查失業率為4.9%，分別較上月及前一年同月下降0.1、0.6個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

七、居民消費價格整體平穩，工業生產者價格降幅收窄

5月份，全國居民消費價格（CPI）較去年同期上漲0.3%，漲幅與上月持平；季減0.1%。分類別來看，食品菸酒價格較去年同期下降1.0%，衣著價格上漲1.6%，居住價格上漲0.2%，生活用品及服務價格上漲0.8%，交通通訊價格下降0.2%，教育文化娛樂價格上漲1.7%，醫療保健價格上漲1.5%，其他用品及服務價格上漲3.6%。在食品菸酒價格中，鮮果價格下降6.7%，糧食價格上漲0.5%，鮮菜價格上漲2.3%，豬肉價格上漲4.6%。扣除食品和能源價格後的核心CPI年增0.6%。 1-5月份，全國居民消費價格較去年同期上漲0.1%。

5月份，全國工業生產者出廠價格年減1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點；季增0.2%。全國工業生產者購買價格較去年同期下降1.7%，較上季上漲0.3%。 1-5月份，全國工業生產者出廠價格和購買價格較去年同期分別下降2.4%和3.0%。

總的來看，5月份，經濟運作整體平穩，主要指標回升，新動能較快增長。但也要看到，當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求仍不足，經濟持續回升向好仍面臨許多困難挑戰。下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，著力推動高品質發展，靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，堅定不移深化改革擴大開放，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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