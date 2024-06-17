moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地5月工業增加值、固投 遜預期 零售回落但勝預期

國統局公布，內地5月工業增加值按年增5.6%，遜預期，預期為增長6.2%，前月按年增長6.7%。國統局表示，國民經濟延續回升向好態勢，生產穩定增長，需求持續恢復，就業物價整體穩定，國際收支平衡，轉型升級持續，運作整體穩定。

5月社會消費品零售總額按年增長3.7%，好過預期，預期為增長3%。前月按年增長2.3%。首5月累計增4.1%。

1-5月不含農戶固定資產投資按年增長4%，低過預期，預期為增長4.2%。前月累計按年增長4.2%。

1-5月房地產投資按年下降10.1%，前月累計按年下降9.8%。

5月末調查失業率為5.0%，前月為5.0%。

國統局全文如下

5月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，紮實推動高品質發展，國民經濟延續回升向好態勢，生產穩定增長，需求持續恢復，就業物價整體穩定，國際收支平衡，轉型升級持續，運作整體穩定。

一、工業生產較快增長，裝備製造業及高技術製造業增勢良好

5月份，全國規模以上工業增加價值年增5.6%，季增0.30%。分三大門類來看，礦業增加價值年增3.6%，製造業增長6.0%，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業增長4.3%。裝備製造業增加價值增長7.5%，高技術製造業增加價值增長10.0%，增長速度分別快於全部規模以上工業1.9及4.4個百分點。分經濟類型來看，國營控股企業增加價值增長3.6%；股份制企業增長6.4%，外商及港澳台投資企業增長2.5%；私人企業增長5.9%。分產品來看，3D列印設備、新能源汽車、積體電路產品產量較去年同期分別增長36.3%、33.6%、17.3%。 1-5月份，全國規模以上工業增加價值年增6.2%。 5月份，製造業採購經理指數為49.5%，企業生產經營活動預期指數為54.3%。 1-4月份，全國規模以上工業企業獲利總額2,0,947億元，較去年同期增長4.3%。

二、服務業持續恢復，現代服務業發展較好

5月份，全國服務業生產指數年增4.8%，較上月加速1.3個百分點。分行業看，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，租賃和商務服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業生產指數按年分別增長12.9%、8.8%、5.6%、5.0%，分別比上月加快2.1、2.7、1.3和1.5個百分點。 1-5月份，全國服務業生產指數年增5.0%。 1-4月份，規模以上服務業企業營業收入年增8.2%。 5月份，服務業商務活動指數為50.5%；服務業業務活動預期指數為57.0%。其中，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、網路軟體及資訊科技服務、文化體育娛樂等產業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間。

三、市場銷售增長回升，升級類商品銷售增長較快

5月份，社會消費品零售總額3,9,211億元，年增3.7%，較上月加速1.4個百分點；較上季增長0.51%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額3,4111億元，較去年增長3.7%；鄉村消費品零售額5,100億元，增長4.1%。按消費類型分，商品零售額3,4,937億元，增長3.6%；餐飲收入4,274億元，增長5.0%。部分升級類商品銷售增長較快，限額以上單位體育、娛樂用品類，化妝品類，通訊器材類，家用電器及音像器材類商品零售額分別增長20.2%、18.7%、16.6%及12.9%。 1-5月份，社會消費品零售總額195,237億元，較去年同期增長4.1%。全國網路零售額57,669億元，較去年增長12.4%。其中，實體商品網上零售額48,280億元，增長11.5%，佔社會消費品零售總額的比重為24.7%。 1-5月份，服務零售額較去年同期增長7.9%。

四、固定資產投資規模擴大，高技術產業投資增長較快

1-5月份，全國固定資產投資（不含農民）188,006億元，年增4.0%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.6%。分領域來看，基礎建設投資年增5.7%，製造業投資增長9.6%，房地產開發投資下降10.1%。全國新建商品房銷售面積3,6642萬平方米，較去年同期下降20.3%；新建商品房銷售額3,5,665億元，下降27.9%。分產業看，第一產業投資年增3.0%，第二產業投資增長12.5%，第三產業投資較去年同期持平。民間投資增長0.1%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.9%。高技術產業投資年增11.5%，其中高技術製造業及高技術服務業投資分別增長10.4%、14.3%。高技術製造業中，航空、太空船及設備製造業，電子及通訊設備製造業投資分​​別增長53.1%、10.4%；高技術服務業中，電子商務服務業、資訊服務業投資分別增長32.5%、 19.1%。 5月份，固定資產投資（不含農民）季減0.04%。

五、貨物進出口較快增長，貿易結構持續優化

5月份，貨物進出口總額37,077億元，較去年增長8.6%。其中，出口2,1,471億元，增長11.2%；進口1,5,607億元，增長5.2%。進出口相抵，貿易順差5864億元。 1-5月份，貨物進出口總額17,5042億元，增長6.3%。其中，出口9,9,502億元，增長6.1%；進口7,541億元，增長6.4%。 1-5月份，一般貿易進出口增長5.6%，佔進出口總額的比重為65.1%。民營企業進出口增長11.5%，佔進出口總額的比重為54.7%，較上年同期提高2.6個百分點。機電產品出口增長7.9%，占出口總額的比重為59.0%。

六、就業情勢整體穩定，城鎮調查失業率較去年同期下降

1-5月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，較上年同期下降0.3個百分點。 5月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平，較上年同月下降0.2個百分點。本地戶籍勞動調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.5%。 31個大城市城鎮調查失業率為4.9%，分別較上月及前一年同月下降0.1、0.6個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

七、居民消費價格整體平穩，工業生產者價格降幅收窄

5月份，全國居民消費價格（CPI）較去年同期上漲0.3%，漲幅與上月持平；季減0.1%。分類別來看，食品菸酒價格較去年同期下降1.0%，衣著價格上漲1.6%，居住價格上漲0.2%，生活用品及服務價格上漲0.8%，交通通訊價格下降0.2%，教育文化娛樂價格上漲1.7%，醫療保健價格上漲1.5%，其他用品及服務價格上漲3.6%。在食品菸酒價格中，鮮果價格下降6.7%，糧食價格上漲0.5%，鮮菜價格上漲2.3%，豬肉價格上漲4.6%。扣除食品和能源價格後的核心CPI年增0.6%。 1-5月份，全國居民消費價格較去年同期上漲0.1%。

5月份，全國工業生產者出廠價格年減1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點；季增0.2%。全國工業生產者購買價格較去年同期下降1.7%，較上季上漲0.3%。 1-5月份，全國工業生產者出廠價格和購買價格較去年同期分別下降2.4%和3.0%。

總的來看，5月份，經濟運作整體平穩，主要指標回升，新動能較快增長。但也要看到，當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求仍不足，經濟持續回升向好仍面臨許多困難挑戰。下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，著力推動高品質發展，靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，堅定不移深化改革擴大開放，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

其他報道

內地5月一手及二手住宅樓價 跌幅擴大

滬深三大指數低開 人行進行40億人幣逆回購

恒指低開92點 跌穿50天線 科指跌0.58%

和黃醫藥：索樂匹尼布研究結果於刺血針發表

濱海投資旗下增加向華能電廠供應天然氣

港股ADR跌145點 夜期低水148點 美期亞股個別發展 大家樂等業績

數科集團澄清 未授權任何市場啟動儀式

北水增持京基金融國際 減持鐵塔

 