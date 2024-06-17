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港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止2連跌

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR，終止2連跌，升1.27點子至4.52155%，是4月2日後最高，當日報4.61214%。

港元現報7.8102元升值14點子，曾貶值最多9點子，報7.8125元，亦曾升值最多28點子，報7.8088元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報3.9%，是2024年6月14日後最低；1星期HIBOR升0.82點子至4.01804%，是6月3日後最高；2星期HIBOR升26.3點子至4.42887%，是5月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.1點子至4.73387%；6個月期HIBOR升0.14點子至4.80952%；12個月期HIBOR升0.25點子至4.98643%，是5月29日後最高。

美元指數現報105.548貶值0.002點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4464%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9376%，終止連續2日收窄，利差是2024年6月06日後最闊，當日差距為-0.9401%。

對上一次終止連續2日收窄，是2024年6月10日，當日利差報-0.933%。

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