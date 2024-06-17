港股半日表現波動，今早人行維持MLF利率不變，市場對寬鬆舉措仍抱有期待，其後內地公布5月經濟數據，工業增加值、固投，均遜預期，零售雖回落但勝預期，恒指一度升幅擴大，不過，其後內地股市升幅收窄，恒指升幅亦縮少。