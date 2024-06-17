港股半日表現波動，今早人行維持MLF利率不變，市場對寬鬆舉措仍抱有期待，其後內地公布5月經濟數據，工業增加值、固投，均遜預期，零售雖回落但勝預期，恒指一度升幅擴大，不過，其後內地股市升幅收窄，恒指升幅亦縮少。
恒指今早低開92點，高位升181點，低位跌188點，高低波幅370點。上升股份比例為16.76%，下跌為35.37%，無升跌為47.85%。
恒指半日升36點或0.2%，報17978點，大市成交金額562億元；國指升15點或0.25%，報6390點。恒生科技指數收報3712點，升0.12%。
藍籌股成交金額238.64億元，佔大市成交42.46%；科指成份股成交金額132.99億元，佔大市成交23.66%；國指成份股成交金額203.92億元，佔大市成交36.28%。
24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少7.19%，至77.57億元，佔大市成交13.78%。牛熊證成交金額38.39億元，減少2.78%；窩輪成交金額39.17億元，減少11.14%。
藍籌26隻升，52隻下跌，4隻無升跌。舜宇（2382）升3.29%，收報50.3元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌5.44%，收報20.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報39.55元，升6.32%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報25.1元，跌5.28%。
恒指曾跌穿50天線(17951.36點)。科指50天線(3726.66點)得而復失。
北水南下合計淨流入26.9億元，較上日減少53.67%，連續第22日流入，累計流入1071.28億元，對上一次連續22日淨流入是4月30日。
和黃醫藥（0013）：索樂匹尼布研究結果於刺血針發表。收報28.85元，升0.35%。
濱海投資（2886）旗下增加向華能電廠供應天然氣。收報1.24元，跌2.36%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，大家樂（0341）收報8.36元，跌0.71%。景福（0280）收報0.405元，升2.53%。
數科集團（2350）澄清 未授權任何市場啟動儀式。收報0.345元，升11.29%。
神華（1088）5月商品煤產量升1.9%。收報39.25元，跌0.88%。
康健（3886）舉行品牌優化首映禮 。收報0.27元，無升跌。
中國水業（1129）兩董事遭逾99%投票股東反對重選，按例退任。收報0.135元，無升跌。
威高國際（1173）發盈警，料全年轉蝕最多4200萬元。收報0.05元，無升跌。
萬科（2202）︰向郵儲行（1658）申請貸款41億元人幣，以兩項目資產作擔保。萬科擬行使選擇權於7月贖回23億人幣境內債。萬科收報5.12元，跌3.4%。郵儲行（1658）收報4.32元，升0.23%。
利時集團（0526）發盈警，料全年利潤倒退85%。收報0.078元，升4%。
葉德銓增持長實（1113）。創上市新低，見29.2元，收報29.4元，無升跌。
「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報71元，跌0.84%。
實德環球（0487）：十六浦已停止供應免費小食，改以積分換領等方式取代。收報0.093元，無升跌。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見24.25元，收報23.95元，升7.4%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.05元，收報3元，升4.53%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.94元，收報0.94元，升5.62%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見32.14元，收報32.14元，升0.69%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.655元，收報8.655元，升0.29%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1118.8元，收報1118.8元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1082.55元，收報1082.55元，升0.06%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見216.7元，收報216.4元，升0.09%；華夏納指（3086）創上市新高，見40.02元，收報39.96元，升0.15%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1058.95元，收報1058.6元，升0.03%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.125元，收報5.125元，升0.59%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.126元，收報4.126元，升1.13%；長久股份（6959）創上市新高，見102.8元，收報101.8元，升8.64%；米高集團（9879）創上市新高，見7.8元，收報7.53元，跌0.26%；一脈陽光（2522）創上市新高，見22.8元，收報21.6元，升5.37%；鴻騰（6088）創52周高，見3.05元，收報3.04元，升7.04%；瑞聲（2018）創52周高，見32.4元，收報31.7元，升1.6%；廸生創建（0113）創52周高，見5.75元，收報5.72元，升5.54%；華晨中國（1114）創52周高，見8.95元，收報8.5元，升19.21%；秦港股份（3369）創52周高，見1.95元，收報1.91元，跌0.52%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.87元，收報0.85元，升3.66%；迪生創建（0113）創52周高，見5.75元，收報5.72元，升5.54%；統一企業中國（0220）創52周高，見7.55元，收報7.46元，升4.48%；ＧＢＡ集團（0261）創52周高，見0.475元，收報0.455元，升8.33%。
31隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.187元，收報0.194元，跌4.43%；九毛九（9922）低見4.3元，收報4.34元，跌2.91%；太古地產（1972）低見12.8元，收報12.82元，跌2.73%；長實集團（1113）低見29.2元，收報29.4元，無升跌；百威（1876）低見8.94元，收報9.12元，跌1.19%；威華達控股（0622）低見0.095元，收報0.112元，跌4.27%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.051元，收報0.056元，跌6.67%；ＭＩ能源（1555）低見0.024元，收報0.025元，跌3.85%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.01元，收報1.01元，跌4.72%；齊屹科技（1739）低見0.242元，收報0.25元，無升跌。
38隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見17.4元，收報17.66元，跌0.79%；周大福（1929）低見8.46元，收報8.66元，升0.46%；六福集團（0590）低見16.54元，收報16.9元，升0.48%；周生生（0116）低見7.53元，收報7.54元，跌0.92%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.32元，跌0.9%；理想（2015）低見72.55元，收報73.65元，跌0.14%；大快活（0052）低見7.85元，收報7.98元，升0.13%；百度（9888）低見89.9元，收報90.3元，跌1.42%；百度 （9888）低見89.9元，收報90.3元，跌1.42%；恒隆集團（0010）低見8.57元，收報8.67元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，金泰能源控股（2728）創52周高，見0.055元，收報0.031元，升34.78%；賓仕國際（1705）創52周高，見0.48元，收報0.425元，升28.79%；順泰控股（1335）收報0.15元，升26.05%；喆麗控股（2209）創52周高，見4.86元，收報4.78元，升22.56%；立高控股（8472）收報0.73元，升21.67%；環球數碼創意（8271）收報0.085元，升19.72%；萬隆控股集團（0030）收報0.153元，升19.53%；中國置業（0736）收報0.155元，升19.23%；華晨中國（1114）創52周高，見8.95元，收報8.5元，升19.21%。
下跌異動股，包括，維天運通（2482）見52周低0.6元，收報0.64元，跌23.81%；怡園酒業（8146）創上市新低，見0.092元，收報0.107元，跌21.32%；ASIA COMM HOLD（0104）收報0.213元，跌21.11%；恆泰裕集團（8081）收報0.055元，跌20.29%；電訊首科（3997）收報0.38元，跌20%；國微控股（2239）創上市新低，見1.19元，收報1.19元，跌19.59%；WANG ON GROUP（1222）收報0.029元，跌19.44%；REPUBLIC HC（8357）收報0.089元，跌19.09%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.2元，收報0.144元，跌18.64%；保德國際發展（0372）收報0.044元，跌18.52%；新豐泰集團（1771）收報0.5元，跌18.03%。
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