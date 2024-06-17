moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升36點 科指升0.12% 50天線爭持

港股半日表現波動，今早人行維持MLF利率不變，市場對寬鬆舉措仍抱有期待，其後內地公布5月經濟數據，工業增加值、固投，均遜預期，零售雖回落但勝預期，恒指一度升幅擴大，不過，其後內地股市升幅收窄，恒指升幅亦縮少。

恒指今早低開92點，高位升181點，低位跌188點，高低波幅370點。上升股份比例為16.76%，下跌為35.37%，無升跌為47.85%。

恒指半日升36點或0.2%，報17978點，大市成交金額562億元；國指升15點或0.25%，報6390點。恒生科技指數收報3712點，升0.12%。

藍籌股成交金額238.64億元，佔大市成交42.46%；科指成份股成交金額132.99億元，佔大市成交23.66%；國指成份股成交金額203.92億元，佔大市成交36.28%。

24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.19%，至77.57億元，佔大市成交13.78%。牛熊證成交金額38.39億元，減少2.78%；窩輪成交金額39.17億元，減少11.14%。

藍籌26隻升，52隻下跌，4隻無升跌。舜宇（2382）升3.29%，收報50.3元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌5.44%，收報20.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報39.55元，升6.32%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報25.1元，跌5.28%。

恒指曾跌穿50天線(17951.36點)。科指50天線(3726.66點)得而復失。

北水南下合計淨流入26.9億元，較上日減少53.67%，連續第22日流入，累計流入1071.28億元，對上一次連續22日淨流入是4月30日。

和黃醫藥（0013）：索樂匹尼布研究結果於刺血針發表。收報28.85元，升0.35%。

濱海投資（2886）旗下增加向華能電廠供應天然氣。收報1.24元，跌2.36%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，大家樂（0341）收報8.36元，跌0.71%。景福（0280）收報0.405元，升2.53%。

數科集團（2350）澄清 未授權任何市場啟動儀式。收報0.345元，升11.29%。

神華（1088）5月商品煤產量升1.9%。收報39.25元，跌0.88%。

康健（3886）舉行品牌優化首映禮 。收報0.27元，無升跌。

中國水業（1129）兩董事遭逾99%投票股東反對重選，按例退任。收報0.135元，無升跌。

威高國際（1173）發盈警，料全年轉蝕最多4200萬元。收報0.05元，無升跌。

萬科（2202）︰向郵儲行（1658）申請貸款41億元人幣，以兩項目資產作擔保。萬科擬行使選擇權於7月贖回23億人幣境內債。萬科收報5.12元，跌3.4%。郵儲行（1658）收報4.32元，升0.23%。

利時集團（0526）發盈警，料全年利潤倒退85%。收報0.078元，升4%。

葉德銓增持長實（1113）。創上市新低，見29.2元，收報29.4元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報71元，跌0.84%。

實德環球（0487）：十六浦已停止供應免費小食，改以積分換領等方式取代。收報0.093元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見24.25元，收報23.95元，升7.4%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.05元，收報3元，升4.53%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.94元，收報0.94元，升5.62%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見32.14元，收報32.14元，升0.69%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.655元，收報8.655元，升0.29%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1118.8元，收報1118.8元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1082.55元，收報1082.55元，升0.06%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見216.7元，收報216.4元，升0.09%；華夏納指（3086）創上市新高，見40.02元，收報39.96元，升0.15%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1058.95元，收報1058.6元，升0.03%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.125元，收報5.125元，升0.59%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.126元，收報4.126元，升1.13%；長久股份（6959）創上市新高，見102.8元，收報101.8元，升8.64%；米高集團（9879）創上市新高，見7.8元，收報7.53元，跌0.26%；一脈陽光（2522）創上市新高，見22.8元，收報21.6元，升5.37%；鴻騰（6088）創52周高，見3.05元，收報3.04元，升7.04%；瑞聲（2018）創52周高，見32.4元，收報31.7元，升1.6%；廸生創建（0113）創52周高，見5.75元，收報5.72元，升5.54%；華晨中國（1114）創52周高，見8.95元，收報8.5元，升19.21%；秦港股份（3369）創52周高，見1.95元，收報1.91元，跌0.52%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.87元，收報0.85元，升3.66%；迪生創建（0113）創52周高，見5.75元，收報5.72元，升5.54%；統一企業中國（0220）創52周高，見7.55元，收報7.46元，升4.48%；ＧＢＡ集團（0261）創52周高，見0.475元，收報0.455元，升8.33%。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.187元，收報0.194元，跌4.43%；九毛九（9922）低見4.3元，收報4.34元，跌2.91%；太古地產（1972）低見12.8元，收報12.82元，跌2.73%；長實集團（1113）低見29.2元，收報29.4元，無升跌；百威（1876）低見8.94元，收報9.12元，跌1.19%；威華達控股（0622）低見0.095元，收報0.112元，跌4.27%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.051元，收報0.056元，跌6.67%；ＭＩ能源（1555）低見0.024元，收報0.025元，跌3.85%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.01元，收報1.01元，跌4.72%；齊屹科技（1739）低見0.242元，收報0.25元，無升跌。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見17.4元，收報17.66元，跌0.79%；周大福（1929）低見8.46元，收報8.66元，升0.46%；六福集團（0590）低見16.54元，收報16.9元，升0.48%；周生生（0116）低見7.53元，收報7.54元，跌0.92%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.32元，跌0.9%；理想（2015）低見72.55元，收報73.65元，跌0.14%；大快活（0052）低見7.85元，收報7.98元，升0.13%；百度（9888）低見89.9元，收報90.3元，跌1.42%；百度 （9888）低見89.9元，收報90.3元，跌1.42%；恒隆集團（0010）低見8.57元，收報8.67元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，金泰能源控股（2728）創52周高，見0.055元，收報0.031元，升34.78%；賓仕國際（1705）創52周高，見0.48元，收報0.425元，升28.79%；順泰控股（1335）收報0.15元，升26.05%；喆麗控股（2209）創52周高，見4.86元，收報4.78元，升22.56%；立高控股（8472）收報0.73元，升21.67%；環球數碼創意（8271）收報0.085元，升19.72%；萬隆控股集團（0030）收報0.153元，升19.53%；中國置業（0736）收報0.155元，升19.23%；華晨中國（1114）創52周高，見8.95元，收報8.5元，升19.21%。

下跌異動股，包括，維天運通（2482）見52周低0.6元，收報0.64元，跌23.81%；怡園酒業（8146）創上市新低，見0.092元，收報0.107元，跌21.32%；ASIA COMM HOLD（0104）收報0.213元，跌21.11%；恆泰裕集團（8081）收報0.055元，跌20.29%；電訊首科（3997）收報0.38元，跌20%；國微控股（2239）創上市新低，見1.19元，收報1.19元，跌19.59%；WANG ON GROUP（1222）收報0.029元，跌19.44%；REPUBLIC HC（8357）收報0.089元，跌19.09%；興利（香港）控股（0396）創52周高，見0.2元，收報0.144元，跌18.64%；保德國際發展（0372）收報0.044元，跌18.52%；新豐泰集團（1771）收報0.5元，跌18.03%。

 

其他報道

壽司郎：消費滿200元或以上 可以58元換購新香卷松鼠風扇仔

滬深三大指數半日個別走 滬指以近半日低位收市

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止2連跌

特斯拉據報正在上海測試全自動駕駛FSD

人行維持MLF不變 市場料保持匯率穩定

明尼阿波利斯聯儲行長：減息前宜保持耐心並觀察數據

內地5月工業增加值、固投 遜預期 零售回落但勝預期

內地5月一手及二手住宅樓價 跌幅擴大

滬深三大指數低開 人行進行40億人幣逆回購

恒指低開92點 跌穿50天線 科指跌0.58%

和黃醫藥：索樂匹尼布研究結果於刺血針發表

濱海投資旗下增加向華能電廠供應天然氣

港股ADR跌145點 夜期低水148點 美期亞股個別發展 大家樂等業績

數科集團澄清 未授權任何市場啟動儀式

北水增持京基金融國際 減持鐵塔