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大家樂全年多賺2倍 息42仙

本地餐飲股大家樂（0341）公布，截至2024年3月底的全年純利3.305億元，按年升199.37%，每股基本盈利為0.57元，派末期股息每股0.42元，按年增50%，全年派息率為101%。若撇除政府新冠肺炎疫情資助，集團溢利增加 376.1%。新財年港再開8間快餐店，內地開12間店。

集團全年收入按年增8.3%至86.914億元，毛利率受成本控制得宜及員工生產力提升，按年大增2.6個百分點至11.4%﹔細分方面，來自香港收入按年增7.1%至71.761億元，當中主要業務速食餐飲按年增6.9%至51.31億元、機構飲食按年增18%至10.196億元、休閒餐飲按年增2.5%至8.792億元。來自內地的收入按年增14.5%至15.153億元。，

成本方面，集團去年人工成本急升7.9%至29.147億元，佔總收入33.5%，按年回落0.2個百分點﹔租金成本亦升5%至9.593億元，佔總收入11%，按年回落0.4個百分點﹔原材料及包裝成本按年增3.35%，至23.846億元，佔總收入27.4%，按年回落1.4個百分點。

門店方面，集團截至三月底在港擁有380間門店，按年增4間，當中172間為大家樂門店﹔內地則有171間，按年增18間。

香港業務方面，集團指全年大家樂快餐開設 7 間新門店，年末經營 172 間門店﹔一粥麵開設 1 間新門店，年末經營 47 間門店。目前 8 間新速食餐飲門店正在籌備。分店翻新亦進展順利，有助提升品牌形象，9 間分店已於今年翻新，更多分店計劃未來數月完成翻新工程。

內地業務方面，集團指，持續拓展大灣區門店網絡是該業務的策略重點。該業務年內開設 22 間新門店， 淨增加 18 間門店。儘管開設新門店帶來的前期成本對利潤率有所影響，但現有門店的業績穩定，令利潤率維持健康水平。該業務透過設計優化和標準化，成功降低門店資本開支。 同時12 間門店正在籌劃中，並將繼續尋找大灣區內的優質地點，以擴大網絡。

 