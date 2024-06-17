順泰控股（1335）公布，公司控股股東順泰集團與於6月15日訂立有關轉讓公司股份的協議，涉及控股股東向寶恒集團轉售其持有的25%權益或6.085億股，代價為1.52億元。
控股股東順泰集團本身持有公司約12.061億股股份，佔公司全部已發行股本約 49.55%。順泰集團由主席郭玉民擁有100%權益。而順泰集團、主席郭玉民及其妻兼執行董事夏煜合共持有公司近15.115億股股份，佔公司全部已發行股本約62.1%。
股份轉讓須待買賣協議所載的多項先決條件獲達成後方告完成。緊隨股份轉讓完成後，順泰集團、郭玉民及夏煜所持有的公司股權將降至37.1%，而寶恒將持有公司全部已發行股本 25%。在轉讓後，順泰集團、主席郭玉民及其妻兼執行董事夏煜仍為公司控股股東，寶恒則成為公司主要股東。
董事會預計，股份轉讓一旦落實，將不會對集團的業務營運產生任何不利影響。此外，順泰指，今次交易分兩階段完成，首階段於買賣協議日期後7個工作天內，寶恒須向順泰集團支付7606.25萬元，順泰集團將向寶恒轉讓一半持股或3.0425億股股份。
於第一次轉讓後3個月內，寶恒須向順泰集團支付另一筆7606.25萬元，順泰集團方將向寶恒轉讓餘下的一半持股或3.0425億股股份。第一次轉讓及第二次轉讓須於2024年9月30日或之前完成。
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