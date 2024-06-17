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WeChat Pay HK 與香港多家商戶合作掃碼有禮

WeChat Pay HK六月份與香港多家商戶合作掃碼有禮，並推出電訊繳費新用戶獎賞，總價值均為HK$10，於百佳超級市場掃碼可額外領取總值HK$40加碼券專屬賞。

即日起至6月30日，用戶只需透過WeChat/微信掃描商戶線下門店內的活動物料或海報上之二維碼，進入商戶的專屬活動頁面，可領取總值HK$10的電子現金券禮包：包含一張HK$2精選門店專屬電子現金券，單筆消費滿HK$10可使用、一張HK$3精選門店專屬電子現金券，單筆消費滿HK$30可使用和一張HK$5精選門店專屬電子現金券，單筆消費滿HK$100可使用。合作商戶包括：百佳超級市場、燒肉LIKE、余仁生、卓悅、ecHome億世家。

其中，於百佳超級市場掃碼可額外領取總值HK$40加碼券專屬賞，包括﹕一張HK$20百佳週末專屬電子現金券，僅限於推廣期內的週末，在百佳超級市場門店中或百佳超級市場網購平台PNS網購單筆消費滿HK$300時使用。一張HK$20PNS網購專享電子現金券，僅限在百佳超級市場網購平台PNS網購單筆付款超過HK$400時使用；而WeChat Pay HK新用戶掃碼更可享額外的總值HK$20現金券迎新禮包，包含兩張HK$10精選門店專屬電子現金券，在香港百佳超級市場門店中或百佳超級市場網購平台PNS網購單筆消費滿HK$20可使用。

另外，同樣的時間，WeChat Pay HK推出「電訊繳費新用戶獎賞」，「電訊繳費」新用戶可獲得總值HK$10的「電訊繳費」專屬電子現金券禮包﹕包括HK$2「電訊繳費」專屬電子現金券一張，透過「電訊繳費」服務完成單筆滿HK$2.01的交易時自動扣減；HK$3「電訊繳費」專屬電子現金券一張，透過「電訊繳費」服務完成單筆滿HK$3.01的交易時自動扣減；HK$5「電訊繳費」專屬電子現金券一張，透過「電訊繳費」服務完成單筆滿HK$5.01的交易時自動扣減。

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