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Jobsdb by SEEK伙內地平台 推中港跨境招聘產品及服務

網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK與中國職業發展平台「智聯招聘」簽署戰略性合作協議，雙方招聘廣告將可同步刊登在各自平台，幫助兩地僱主在亞太區內，包括香港本地、中國內地及海外同時進行招聘，滿足僱主不同的人才需求。

Jobsdb指，香港打工仔亦能透過平台，接觸更多內地工作機會，發掘職涯新路向。

根據合作協議，雙方將共同開發跨境招聘產品及服務，簡化僱主跨境招聘的流程，令招聘及求職體驗更加順暢﹔同時在招聘廣告互聯互通上展開合作，香港僱主於Jobsdb投放的招聘廣告，可選擇同步刊登在「智聯招聘」的平台上，即時觸及「智聯招聘」人才數據庫，並省卻在不同平台重覆投放招聘廣告的資源；與此同時， 「智聯招聘」上的招聘廣告亦能夠即時在Jobsdb發布。

Jobsdb及「智聯招聘」計劃於未來繼續舉辦「直播招聘會」，兩地僱主可以透過網上直播招聘，物色不同界別的專業人才。除了向求職者展示中港兩地不同行業的發展機遇，僱主可以透過直播招聘會，推廣企業優勢及文化，並即時在網上面試， 與兩地人才直接溝通。

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，兩地人才互聯互通將是大勢所趨，很高興與「智聯招聘」展開獨家合作，憑藉雙方多年累積的行業經驗，以及對兩地求職文化的理解，相信會為僱主及人才提供更順暢的招聘及求職體驗。公司將攜手 「智聯招聘」推出更多跨境招聘產品及服務，冀為本港求職者提供更多跨境工作機會之餘，並幫助內地人才與本地僱主建立更緊密的聯繫，增加招聘效率，以響應政府積極吸引內地人才來港就業的最新政策。

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