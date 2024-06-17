在新能源行業中，該行較看好風能、太陽能及核能的新能源發電企業，並同時看好受惠置換老舊發 電設備需求增加的發電設備供應商。至於多晶硅和光伏玻璃等新能源上游行業，仍受到產能過剩及 價格戰影響，料基本面短期難以有明顯改善。

該行預期中國內地將有較大機會推行電力改革，並料會三中全會公布更多相關改革內容。同時，新能源的以舊換新政策後，裝機容量和利用小時數將可提升，從而增加相關項目的內部回報率 及降低維護成本。而發電設備供應商的訂單料亦會增加。

東亞相信，數據中心和AI應用的數目和耗電量將與日俱增，相關的能源解決方案將可帶動新能源發電的需求。

不過該行提醒，風險因素惠存在，包括電力改革政策未如期落實或新能源的電力改革規模未及預期； 內地經濟復蘇未如理想，用電需求減少；新能源企業或須通過配股融資補充現金流。

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