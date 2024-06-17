東亞證券發表報告，指換新政策推動加快置換舊風機和光伏組件；人工智能及數據中心發展，增加新能源電力需求以及該行較看好新能源發電企業及相關發電設備供應商。
在新能源行業中，該行較看好風能、太陽能及核能的新能源發電企業，並同時看好受惠置換老舊發 電設備需求增加的發電設備供應商。至於多晶硅和光伏玻璃等新能源上游行業，仍受到產能過剩及 價格戰影響，料基本面短期難以有明顯改善。
該行預期中國內地將有較大機會推行電力改革，並料會三中全會公布更多相關改革內容。同時，新能源的以舊換新政策後，裝機容量和利用小時數將可提升，從而增加相關項目的內部回報率 及降低維護成本。而發電設備供應商的訂單料亦會增加。
東亞相信，數據中心和AI應用的數目和耗電量將與日俱增，相關的能源解決方案將可帶動新能源發電的需求。
不過該行提醒，風險因素惠存在，包括電力改革政策未如期落實或新能源的電力改革規模未及預期； 內地經濟復蘇未如理想，用電需求減少；新能源企業或須通過配股融資補充現金流。
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