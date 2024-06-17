moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

研究：港人將工作靈活性放首位 76%認為每周5天回辦公室有損健康

International Workplace Group的最新一項研究顯示，85%的受訪香港人認為靈活的工作安排，更能提高幸福感，顯示工作與生活的平衡相比於薪酬與福利更為重要；研究亦顯示，76%港人員工認為每星期五天回到總部辦公室會對他們的健康產生負面影響。假設僱主要求員工在辦公室更長時間地辦公，51%的港人員工表示會考慮離職，此數據較全球平均水平高出14%。

Mortar Research於今年5月對1,026名參與者進行了調查。調查針對在英國採用混合工作模式的員工進行訪問。當中有75%的員工表示，自從採用混合工作模式後，他們的長期工作場所壓力引致的綜合症顯著減輕。另有72%的員工在轉向混合工作模式之前曾經歷過工作倦怠。

研究亦顯示，混合工作模式可能企業生產力帶來積極影響。於混合工作模式下工作下，74%的員工表示他們的工作效率有所提升，而76%的員工表示他們的工作積極性更高。85%的員工表示混合工作模式實際上提高了他們工作的滿意度。

其他報道

OneDegree寵物CEO Plan年度賠償限額提升至10萬元

東亞證券：內地電力改革預期增 利好新能源發電股

Jobsdb by SEEK伙內地平台 推中港跨境招聘產品及服務

WeChat Pay HK 與香港多家商戶合作掃碼有禮

滬指以近日中低位收市 創板指守穩18800點

全球生活成本最高城市 香港蟬聯榜首 新加坡居次

Adidas就中國員工受賄指控啟動內部調查

歐舒丹：控股股東稱 私有化要約價不會提高

順泰主席向寶恒集團出售25%股權 涉1.52億元

【有片：埋身擊】黃金呈大型橫行上落市格局 宜採取高沽低揸策略

大家樂全年多賺2倍 息42仙

半日沽空金額增3% 恒生中國企業沽空最多

恒指半日升36點 科指升0.12% 50天線爭持

壽司郎：消費滿200元或以上 可以58元換購新香卷松鼠風扇仔

滬深三大指數半日個別走 滬指以近半日低位收市

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止2連跌

特斯拉據報正在上海測試全自動駕駛FSD

人行維持MLF不變 市場料保持匯率穩定

明尼阿波利斯聯儲行長：減息前宜保持耐心並觀察數據

內地5月工業增加值、固投 遜預期 零售回落但勝預期

內地5月一手及二手住宅樓價 跌幅擴大

滬深三大指數低開 人行進行40億人幣逆回購

恒指低開92點 跌穿50天線 科指跌0.58%

和黃醫藥：索樂匹尼布研究結果於刺血針發表