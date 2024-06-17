International Workplace Group的最新一項研究顯示，85%的受訪香港人認為靈活的工作安排，更能提高幸福感，顯示工作與生活的平衡相比於薪酬與福利更為重要；研究亦顯示，76%港人員工認為每星期五天回到總部辦公室會對他們的健康產生負面影響。假設僱主要求員工在辦公室更長時間地辦公，51%的港人員工表示會考慮離職，此數據較全球平均水平高出14%。
Mortar Research於今年5月對1,026名參與者進行了調查。調查針對在英國採用混合工作模式的員工進行訪問。當中有75%的員工表示，自從採用混合工作模式後，他們的長期工作場所壓力引致的綜合症顯著減輕。另有72%的員工在轉向混合工作模式之前曾經歷過工作倦怠。
研究亦顯示，混合工作模式可能企業生產力帶來積極影響。於混合工作模式下工作下，74%的員工表示他們的工作效率有所提升，而76%的員工表示他們的工作積極性更高。85%的員工表示混合工作模式實際上提高了他們工作的滿意度。
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