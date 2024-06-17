Mortar Research於今年5月對1,026名參與者進行了調查。調查針對在英國採用混合工作模式的員工進行訪問。當中有75%的員工表示，自從採用混合工作模式後，他們的長期工作場所壓力引致的綜合症顯著減輕。另有72%的員工在轉向混合工作模式之前曾經歷過工作倦怠。

研究亦顯示，混合工作模式可能企業生產力帶來積極影響。於混合工作模式下工作下，74%的員工表示他們的工作效率有所提升，而76%的員工表示他們的工作積極性更高。85%的員工表示混合工作模式實際上提高了他們工作的滿意度。

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