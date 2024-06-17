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恒指收市跌5點 見個半月收市新低 成交963億 兩個月最少

內地數據表現參差，樓價進一步下跌、工業放緩、零售回落，均影響市場情緒，內房股下跌，滬深300、上證收市倒跌，深成升幅收窄，港股亦受拖累，恒指於持續交易時段結束時收窄至升0.37點，競價時段後收市倒跌5點，大市成交跌至963億元，見兩個月最少。恒指今早低開後最多跌188點，伙國指齊見逾一個月新低，恒指收市價計見個半月低，是三大指數中最差。另外，恒指、科指50天線得而復失。

恒指今早低開92點，高位升181點，低位跌188點，高低波幅370點。上升股份比例為21.48%，下跌為42.81%，無升跌為35.69%。

恒指收市跌5點或0.03%，報17936點，大市成交金額963億元，較上日減少17.12%，是4月18日952.8億元成交後最少；國指跌1點或0.02%，報6373點。恒生科技指數收報3709點，升0.05%。

藍籌股成交金額447.19億元，佔大市成交46.43%；科指成份股成交金額235.86億元，佔大市成交24.49%；國指成份股成交金額381.1億元，佔大市成交39.57%。

24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.65億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.99%，至86.92億元，佔大市成交9.02%。牛熊證成交金額43.89億元，增加11.14%；窩輪成交金額43.02億元，減少2.41%。

藍籌25隻升，54隻下跌，3隻無升跌。蒙牛（2319）升2.98%，收報13.14元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌6.58%，收報20.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報39.55元，升6.32%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報25.1元，跌5.28%。

恒指50天線(17950.51點)得而復失。科指50天線(3726.6點)得而復失。

北水南下合計淨流入37.8億元，較上日減少34.91%，連續第22日流入，累計流入1082.18億元，對上一次連續22日淨流入是4月30日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.05%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.8%。低見17752.96點，是5月2日17740.62點後最低。收市報17936.12點，是4月30日後收市新低，當日報17763.03點。連跌2日，累計跌176.51點，對上一次連跌2日是6月11日。

科指曾升最多0.87%，是6月13日後最大升幅，當日升幅為1.74%。高見3739.72點，是6月13日3755.36點後最高。今日收市報3709.35點，是6月13日後收市新高，當日報3739.14點。

國指曾跌最多1.09%，是6月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.82%。低見6305.49點，是5月2日6256.24點後最低。收市報6373.48點，是6月12日後收市新低，當日報6359.36點。連跌2日，累計跌48.33點，對上一次連跌2日是6月11日。

午後消息股表現

歐舒丹（0973）：控股股東稱 私有化要約價不會提高。創52周高，見33.5元，收報33元，升1.07%。

順泰（1335）主席向寶恒集團出售25%股權 涉1.52億元。收報0.147元，升23.53%。

大家樂（0341）全年多賺2倍 息42仙。收報8.68元，升3.09%。

今早及隔晚消息股表現

內地5月一手及二手住宅樓價 跌幅擴大。中海外（0688）收報14.24元，跌1.52%；龍湖（0960）收報11.94元，跌3.4%；華潤置地（1109）收報27.05元，升0.19%。

非藍籌內房方面，合景泰富（1813）收報0.34元，跌6.85%；融創（1918）收報1.18元，跌6.35%；世茂集團（0813）收報0.78元，跌8.24%；雅居樂（3383）收報0.53元，跌7.02%；遠洋集團（3377）收報0.455元，跌8.08%；旭輝（0884）收報0.35元，跌6.67%。

和黃醫藥（0013）：索樂匹尼布研究結果於刺血針發表。收報28.5元，跌0.87%。

濱海投資（2886）旗下增加向華能電廠供應天然氣。收報1.23元，跌3.15%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，景福（0280）收報0.435元，升10.13%。

數科集團（2350）澄清 未授權任何市場啟動儀式。收報0.365元，升17.74%。

神華（1088）5月商品煤產量升1.9%。收報38.75元，跌2.15%。

康健（3886）舉行品牌優化首映禮 。見52周低0.25元，收報0.265元，跌1.85%。

中國水業（1129）兩董事遭逾99%投票股東反對重選，按例退任。收報0.135元，無升跌。

威高國際（1173）發盈警，料全年轉蝕最多4200萬元。收報0.05元，無升跌。

萬科（2202）︰向郵儲行（1658）申請貸款41億元人幣，以兩項目資產作擔保。萬科擬行使選擇權於7月贖回23億人幣境內債。萬科收報5.08元，跌4.15%。郵儲行（1658）收報4.3元，跌0.23%。

利時集團（0526）發盈警，料全年利潤倒退85%。收報0.076元，升1.33%。

葉德銓增持長實（1113）。創上市新低，見29.2元，收報29.45元，升0.17%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報70.9元，跌0.98%。

實德環球（0487）：十六浦已停止供應免費小食，改以積分換領等方式取代。收報0.093元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見24.5元，收報24.15元，升8.3%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.05元，收報3.04元，升5.92%；康耐特光學（2276）創上市新高，見12.22元，收報12.04元，升2.56%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.97元，收報0.93元，升4.49%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.78元，收報1.7元，升21.43%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見32.24元，收報32.24元，升1%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見374.6元，收報374.2元，升0.43%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見82.46元，收報82.46元，升0.1%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8850元，收報8850元，升0.03%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1239元，收報1239元，升0.04%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.655元，收報8.655元，升0.29%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見517.8元，收報517.8元，升1.33%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1118.8元，收報1118.8元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1082.55元，收報1082.55元，升0.06%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見216.7元，收報216.5元，升0.14%；華夏納指（3086）創上市新高，見40.02元，收報39.98元，升0.2%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見883.2元，收報883.2元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1058.95元，收報1058.6元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見557.05元，收報557.05元，升0.04%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.125元，收報5.125元，升0.59%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.126元，收報4.126元，升1.13%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見48元，收報48元，升0.46%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1040.75元，收報1040.75元，升0.01%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見51.24元，收報50.74元，跌0.16%；長久股份（6959）創上市新高，見102.8元，收報98.3元，升4.91%；鴻騰（6088）創52周高，見3.05元，收報2.96元，升4.23%；瑞聲（2018）創52周高，見32.4元，收報31.6元，升1.28%；廸生創建（0113）創52周高，見5.92元，收報5.9元，升8.86%；華晨中國（1114）創52周高，見8.95元，收報8.47元，升18.79%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33元，升1.07%；秦港股份（3369）創52周高，見1.95元，收報1.89元，跌1.56%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.87元，收報0.83元，升1.22%；世紀建業（0079）創52周高，見0.144元，收報0.144元，升9.09%；迪生創建（0113）創52周高，見5.92元，收報5.9元，升8.86%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.187元，收報0.198元，跌2.46%；21世紀教育（1598）低見0.131元，收報0.132元，無升跌；九毛九（9922）低見4.3元，收報4.35元，跌2.68%；太古地產（1972）低見12.8元，收報12.98元，跌1.52%；長實集團（1113）低見29.2元，收報29.45元，升0.17%；百威（1876）低見8.94元，收報9.13元，跌1.08%；國家聯合資源（0254）低見0.071元，收報0.08元，升6.67%；太平洋網絡（0543）低見0.35元，收報0.355元，跌1.39%；威華達控股（0622）低見0.095元，收報0.14元，升19.66%；民銀資本（1141）低見0.224元，收報0.227元，跌4.62%。

61隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見17.4元，收報17.68元，跌0.67%；周大福（1929）低見8.46元，收報8.74元，升1.39%；六福集團（0590）低見16.54元，收報16.82元，無升跌；周生生（0116）低見7.5元，收報7.53元，跌1.05%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.35元，無升跌；理想（2015）低見72.55元，收報73.4元，跌0.47%；大快活（0052）低見7.85元，收報7.97元，無升跌；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.76元，跌1.3%；百度（9888）低見89.9元，收報90.65元，跌1.04%；百度 （9888）低見89.9元，收報90.65元，跌1.04%。

異動股

上升異動股，包括，EDA集團（2505）收報3.78元，升43.18%；立高控股（8472）收報0.81元，升35%；金泰能源控股（2728）創52周高，見0.055元，收報0.031元，升34.78%；賓仕國際（1705）創52周高，見0.48元，收報0.42元，升27.27%；勝龍國際（1182）收報0.335元，升24.07%；順泰控股（1335）收報0.147元，升23.53%；中食民安（8283）收報0.078元，升21.88%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.78元，收報1.7元，升21.43%；威華達控股（0622）創上市新低，見0.095元，收報0.14元，升19.66%；華晨中國（1114）創52周高，見8.95元，收報8.47元，升18.79%。

下跌異動股，包括，龍昇集團控股（6829）收報0.075元，跌39.52%；恆泰裕集團（8081）收報0.052元，跌24.64%；ASIA COMM HOLD（0104）收報0.204元，跌24.44%；怡園酒業（8146）創上市新低，見0.092元，收報0.105元，跌22.79%；天彩控股（3882）收報0.61元，跌20.78%；百勤油服（2178）收報0.069元，跌20.69%；慕容家居（1575）見52周低0.09元，收報0.102元，跌20.31%；電訊首科（3997）收報0.38元，跌20%；國微控股（2239）創上市新低，見1.19元，收報1.19元，跌19.59%；日光控股（8451）收報0.088元，跌19.27%。

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